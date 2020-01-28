"Сделка века" не нужна даже евреям - только Нетаньяху и Трампу

Абсурдная "Сделка века", обнародованным условиям которой "Голос Ислама" собирается посвятить отдельную публикацию, на самом деле, не была нужна не только арабам, но и сионистским евреям (есть еще несионистские и даже антисионистские). Она была нужна только двум людям и их командам - Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху.

С таким утверждением вышла статья в газете "Время Израиля" (https://www.timesofisrael.com/who-needs-the-deal-of-the-century-right-now-only-two-people/), представившая критический еврейско-сионистский взгляд на эту сделку, в дополнение к критическому арабскому, о котором мы писали вчера (https://golosislama.com/news.php?id=37963) и уже не раз.

Основная идея автора статьи заключается в том, что неписанный балланс, сложившийся в Палестине в последние годы, по большому счету, устраивал обе стороны.

С сионистами все понятно - они успешно колонизируют Западный берег, увеличивая число т.н. еврейских поселений и поселенцев. Однако автор утверждает, что происходящая "нормализация оккупации" в целом устраивает и многих палестинцев - в достаточной степени, чтобы ради борьбы с ней не рисковать своей налаживающейся жизнью.

В частности, по его утверждению, снятие израильских блокпостов между палестинскими территориями Западного берега сделало возможной ранее недоступную многим палестинцам нормальную жизнь. Сегодня у 95% молодых палестинцев есть смартфоны, рынки ломятся от продуктов, открываются новые рестораны и отели, растут цены на недвижимость, пишет он.

В Палестинской автономии относительно высокий уровень официальной безработицы - только 18% трудоспособного населения. Однако значительная часть палестинцев работает в Израиле, в том числе нелегально, на что власти последнего закрывают глаза в рамках неформальных договоренностей с администрацией Палестинской автономии. Всего это 70 - 80 тысяч легально работающих палестинцев, 30 - 40 тысяч нелегальных работников, и еще порядка 30 тысяч палестинцев, работающих в еврейских поселениях в самой Палестине. Эти люди имеют достаточно высокие по местным меркам доходы, что делает их незаинтересованными в разрушении их благополучия.

Но, казалось бы, наоборот, из всего указанного следует, что пользуясь своим военным превосходством и экономической зависимостью от него палестинцев из Западного берега, Израиль при поддержке США может навязать сегодня Палестине выгодные ему условия "мира".

Однако автор прекрасно понимает, что это нереально, и что те же самые палестинцы, которые согласны фактически мириться с оккупацией, будучи бессильными сейчас ей что-то противопоставить, никогда не согласятся признать ее нормой и отказаться от идеи независимой Палестины. А это значит, что попытка навязать им неприемлемую для них "сделку века" может как раз разрушить тот хрупкий балланс, который де-факто устраивает не только палестинцев, но и сионистских евреев. Что не нужно никому из них кроме Нетаньяху, нуждающемуся в дополнительных очках перед очередными выборами, или Трампа, который хочет приписать себе этот сомнительный успех в ближневосточной политике.

Конечно, может возникнуть вопрос - не является ли такая принципиальность тех палестинцев, что готовы фактически мириться с оккупацией и пользоваться ее благами, но отказывающимися ее признать и принять официально, лицемерием? С инфантильной точки зрения, конечно, является, но надо понимать, что в таких вопросах эффективность политики часто определяется не на короткой, а на длинной дистанции - десятилетий, а иногда и веков.

Так, немцы после войны, фактически смирившиеся с оккупацией восточной Германии, не отказывались от задачи ее воссоединения даже тогда, когда она казалась недостижимой, и в итоге достигли ее через четыре десятилетия, когда советская империя стала рушиться. Так же сегодня ни один азербайджанец, не желающий прямо сейчас воевать за Нагорный Карабах, когда за Арменией стоит Россия, не откажется от прав на него и мечты о его возвращении. Так же как и украинские патриоты не отказываются и не откажутся от Крыма, хотя может показаться, что вернуть его у Украины уже шансов нет.

Поэтому, конечно, "сделка века", абсурдная уже тем, что непонятно, кто, с кем и от имени кого ее заключает, будет отвергнута всем арабским миром, включая даже те его сегменты, которые пока де-факто заинтересованы в сотрудничестве, а не войне с Израилем.