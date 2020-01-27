Палестинцы угрожают выйти из соглашений, подписанных в Осло

Палестинские официальные лица пригрозили выйти из подписанных с Израилем соглашений в Осло, если президент США Дональд Трамп объявит о своем мирном плане для Ближнего Востока на этой неделе.

В заявлении, сделанном в воскресенье, министерство иностранных дел Палестинской администрации призвало к «четкой международной декларации, отвергающей «сделку века»», которая, по его словам, поставит под угрозу региональную стабильность.

Главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат заявил, что Организация освобождения Палестины оставляет за собой право «выйти из временного соглашения», если Трамп представит свой план.

Эрекат заявил, что предложенная США сделка является «попыткой уничтожить решение о двух государствах» и фактически просто отдаст израильтянам все от Иордана до Средиземного моря.

Напомним, что временное израильско-палестинское соглашение, подписанное в Вашингтоне в 1995 году, стремилось претворить в жизнь первое мирное соглашение, заключенное в Осло, которое было согласовано двумя годами ранее.

Временное соглашение, которое иногда называют Осло II, определяет сферу действия палестинской автономии на оккупированном Западном берегу и в Газе.

Лидер ХАМАС Исмаил Хания в воскресенье заявил, что ближневосточный мирный план "не пройдет" и может привести к возобновлению насилия со стороны палестинцев.

«Мы твердо заявляем, что «сделка века» не пройдет. Новый заговор против Палестины обречен на провал» и может привести палестинцев к «новому этапу их борьбы» против Израиля, - сказал Хания в своем заявлении.

Палестинская критика была вызвана тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в Вашингтон, где Трамп должен был опубликовать план до вторника.

Палестинское руководство как обычно не было приглашено и уже отклонило инициативу Трампа, который все свои годы у власти в США показывал себя яростным другом Израиля и врагом Палестины.

Нетаньяху заявил в воскресенье, что надеется «войти в историю» благодаря своей поездке в Белый дом для ожидаемого обнародования ближневосточного мирного плана Трампа.

Ожидается, что план Трампа будет чрезвычайно благоприятным для Израиля.

«Мы находимся в разгар очень драматических политических событий, но пик еще впереди», - сказал Нетаньяху.

«Я еду в Вашингтон с большим чувством целей, большой ответственностью и большими шансами, и я надеюсь, что мы сможем войти в историю».

План может дать Нетаньяху, который находится посредине своей третьей кампании по переизбранию, подъем, как раз, когда он пытается остаться на своем посту, борясь с уголовными обвинениями в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток.