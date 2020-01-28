Синьцзян: два уйгурских коммуниста сели в тюрьму за «укрытие преступника»

Два коммунистических чиновника уйгурского происхождения были арестованы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и приговорены к тюремному заключению. Как сообщает Радио Свободная Азия (RFA), этот случай подтверждает, что жертвами репрессивной анти-уйгурской политики Пекина могут стать даже лояльные члены правящей коммунистической партии.

Источник, имеющий связи с префектурой Хотан, недавно сообщил уйгурской службе RFA, что глава города Сампул Абликим Меттурсун и сотрудник департамента Объединенного фронта труда в том же городе, Мемет Азиз Меттохти, были осуждены и отправлены в тюрьму в округе Хотан в 2015 году.

Двое мужчин были признаны виновными в «укрывании преступника», потому что они не конфисковали «незаконный религиозный текст», принадлежащий сельскому жителю, во время посещения его дома, в рамках поездки рабочей группы в 2012 году.

Согласно источнику RFA, чиновники не увидели каких-то проблем в тексте, так как он был посвящен правилам и порядку совершения паломничества (хаджа), которое в те годы было разрешено правительством, при условии, что оно было организовано через официального санкционированную туристическую группу.

Три года спустя, по словам источника, большинство ханьских китайский чиновников из той же рабочей группы, у которой изначально возникло подозрение из-за арабской каллиграфиюи на обложке книги, осмотрели книгу во время последующего посещения дома, и определили, что она должна быть включена в число «незаконных религиозных текстов, разжигающих экстремизм», что и привело к аресту и осуждению Меттурсуна и Меттохти.

По словам источника, эти два уйгурских кадра были «преданными работниками и членами партии с хорошими показателями» на протяжении всей их 20–25-летней карьеры.

После разговора с анонимным источником, RFA связалось с несколькими государственными служащими, чтобы проверить заявления и определить, были ли двое мужчин помещены в сеть лагерей в СУАР, где власти держат около 1,8 миллиона уйгуров и других мусульман.

RFA побеседовал с государственным служащим округа Лоп, который сказал, что у них нет никакой информации ни о Меттурсуне, ни о Меттохти, и направил дополнительные вопросы высокопоставленным чиновникам, а также сотруднику Министерства юстиции в округе Лоп, который также сказал, что не знает ничего о двух мужчинах.

Однако, когда его спросили, были ли отправлены какие-либо чиновники из Сампула в лагеря воспитания, сотрудник юридической службы в округе Лоп сказал RFA, что «в лагерях никого нет, они в тюрьме».

Когда его спросили, кого отправили в тюрьму, сотрудник ответил: «О, вы знаете, Мемет Азиз Метохти… он работал на партию в городке Сампул».

«Они взяли его за укрытие преступника ... это было связано с книгой», - сказал сотрудник, добавив, что он не знает, о какой книге идет речь.

Сотрудник сообщил RFA, что Меттохти был арестован вместе с «главой городка… Абликимом Меттурсуном» и приговорен к «семи годам».

«Они оба были связаны с книгой», - сказал сотрудник, отметив, что мужчин отправили в тюрьму округа Керия (Хотан).

«Прошло пять лет», - добавил сотрудник.

Заключение в тюрьму Меттурсуна и Меттохти показывает, как даже спустя многие годы государственные служащие уйгурского происхождения не находятся в безопасности, какими бы преданными коммунистами они не были. Власти же регулярно твердят о т. н. «двуличных кадрах» - которые, по их словам, публично выступают за коммунистическую власть в регионе, а втайне якобы препятствуют репрессиям против своей религиозной и этнической группы.