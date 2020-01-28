Саудовская Аравия не разрешает израильтянам посещать страну

Вчера «Голос Ислама» сообщал о том, что Израиль разрешил своим гражданам посещать Саудовскую Аравию. Ну разрешил так и разрешил, однако, как стало известно, сами саудовцы не спешат разрешать израильским гражданам приезжать в их страну.

Об этом сообщила израильская газета «Гаарец» со ссылкой на министра иностранных дел королевства Фейсала бин Фархана.

«Наша политика неизменна. У нас нет отношений с государством Израиль, и в настоящее время владельцы израильских паспортов не могут посещать королевство», - цитирует издание слова принца Фейсала бин Фархана.

Напомним, что абсолютное большинство израильтян, которые посещают королевство сейчас, это арабы-мусульмане, имеющие гражданство Израиля. На данный момент они могут посетить КСА, в основном для совершения паломничества (хадж и умра), если у них есть специальное разрешение или паспорт другой страны, кроме Израиля.

«Когда будет достигнуто мирное соглашение между палестинцами и израильтянами, я верю, что вопрос об участии Израиля в регионе будет обсуждаться», - сказал принц Фейсал.

Между тем израильский МИД сообщил, что новое правило, подписанное министром внутренних дел Арье Дери в среду, было согласовано с оборонным ведомством. Источники, знакомые с решением, сказали, что подпись Дери стала кульминацией процесса, который «назревал в течение многих недель».