Израиль разрешил своим гражданам посещать Саудовскую Аравию

В воскресенье Израиль объявил, что впервые разрешит своим гражданам совершать поездки в Саудовскую Аравию при определенных условиях.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери, проконсультировавшись со спецслужбами, опубликовал заявление, в котором говорится, что израильтянам будет разрешено совершать поездки в Саудовскую Аравию при двух обстоятельствах: по религиозным соображениям — в хадж или на срок до 90 дней по деловым причинам.

В заявлении говорится, что израильским гражданам для посещения КСА по-прежнему нужно разрешение саудовских властей.

Напомним, что израильтяне, в основном из числа арабских граждан страны, в настоящее время и так совершают поездки в Саудовскую Аравию. Но Израиль никогда не давал официального разрешения на поездки как еврейским, так и мусульманским израильтянам.

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его главного политического конкурента Бени Ганца, лидера партии «Синие и белые», в Вашингтон, округ Колумбия.