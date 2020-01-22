Россия виновна в похищении и гибели 20 кавказцев — ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека вынес решение по связанным друг с другом делам "Саидова и другие против России" и "Темирбулатова и другие против России", сообщают «Кавказ.Реалии».

Кавказские заявители утверждали, что их родные были похищены в период с 2000 по 2006 год, а их исчезновения не были расследованы.

Согласно решению ЕСПЧ, в отношении всех заявителей были нарушены статьи 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в отношении некоторых из них также найдено нарушение статей 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции.

В целом заявителям присуждена компенсация морального вреда в общем размере 1 млн 600 тыс. евро (по 80 тысяч евро за одного пропавшего человека).

Напомним, что махачкалинец Салих Саидов был арестован в Москве по подозрению в причастности к террористической деятельности. Его доставили в отдел по борьбе с организованной преступностью МВД РД в Махачкале, а затем – в грозненское ОРБ-2 (оперативно-розыскное бюро). После этого Салих исчез. Подобным образом после задержания исчезали и другие родственники заявителей в ЕСПЧ. Уголовные дела, возбуждения которых иногда добивались их родственники, не были расследованы должным образом.

"Решение было принято в соответствии с установленной практикой ЕСПЧ, – говорит юрист правозащитного центра 'Мемориал' Татьяна Черникова. – Часто родственники очень ждут такого решения. Они не смогли добиться его на национальном уровне, а тут они получают признание официального органа. Кроме выплаты компенсации, однако, сложно добиться чего-то еще. Расследование либо не возобновляется, либо возобновляется, но формально".