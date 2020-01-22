О чем стоило бы серьезно задуматься!

Вопросы взаимодействия крупных религиозных объединений мусульман Российской Федерации между собой, в отсутствии общероссийского единого духовного центра, а являющихся, по сути, различными межрегиональными религиозными организациями, требуют анализа и более глубокого понимания принципов, на которых может строиться их сотрудничество.

Это очень серьезный и важный вопрос! Он необходим для выработки общих правил их взаимодействия и налаживания такого сотрудничества, которое было бы полезным для мусульман, независимо от их региона и отношения к тому или иному существующему межрегиональному духовному управлению.

Может возникнуть вопрос, почему речь идет именно о межрегиональных духовных управлениях? Ответ прост! Потому, что касательно духовных управлений республик с мусульманским большинством, таких как Республика Татарстан или Башкортостан, то там все предельно ясно. Они в рамках своей республики абсолютно самодостаточны и, вдали от дрязг и возни между межрегиональными духовными центрами, не имеющими четко обозначенных границ деятельности, работают, представляя собой единую республиканскую общину мусульман.

Что касается различных межрегиональных управлений, общины которых расположены в разных областях и регионах, перемежаясь чересполосицу с общинами других организаций, недопустимо, чтобы их конкурентная борьба, сводила на нет принцип соработничества на благо всех мусульман. Но, к сожалению, часто бывает так, что для достижения каких-то сиюминутных корпоративных интересов своей организации, вместо совместной работы, разворачивается бесполезная борьба на местах за владение общинами.

Тут речь идет о нездоровой и очень вредной тенденции, когда отдельные организации, пытаясь размыть «конкурента», посулами и обещаниями агитируют мечети перейти к ним. Может быть, кому-то кажется, что таким образом можно чего-то добиться, нарастить свой статус, увеличить авторитет и влияние, но, несомненно, что подобная беспринципность никогда не была выгодной перед Аллахом, как и не способствовала укреплению доверия, необходимого для духовного единства и взаимопонимания между организациями.

Подобная ситуация вызывает большое удивление еще и потому, что такая борьба ведётся не между давно конкурирующими духовными управлениями, о которых всем доподлинно известно, а между духовными управлениями, пусть номинально, но состоящими в неких союзнических отношениях в рамках того же Совета муфтиев России (СМР)!

Так, что же меня вынудило взяться за перо, вернее за клавиатуру и вынести, как говорится, «сор из избы»? Совсем недавно, представитель ДУМРФ, являющийся председателем местной религиозной организации «Ихлас», г. Новосибирска, которая, кстати, когда-то тоже относилась к Духовному управлению мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР), посетив Красную Соборную мечеть ДУМАЧР в г. Томске, используя традиционные щедрые обещания, пытался склонять руководство мечети перейти, ни много ни мало, в состав ДУМРФ. Думается, что перед тем, как предпринимать такие шаги в отношении, казалось бы, дружественного, такого же межрегионального объединения, как и само ДУМРФ, необходимо было думать о последствиях таких шагов, влияющих на перспективы сотрудничества и взаимодействия организаций.

При этом руководство ДУМАЧР, обсуждая и другие подобные инциденты, конечно, не хотело бы обобщать действия отдельно взятых представителей, с общим устремлением руководства ДУМРФ. Потому что действия, исходящие из каких-то мелких конъюнктурных соображений, когда речь должна была бы идти о сохранении партнерских отношений и сотрудничества организаций, ради общего дела, можно назвать беспринципностью. То же самое относится и к тому, когда в регионах стабильной и плодотворной деятельности областных духовных управлений в составе ДУМАЧР, создаются параллельные конкурирующие структуры, вносящие сумятицу и неразбериху в работу давно действующего в регионе духовного управления и его общин, и мечетей.

В качестве такого примера можно привести случаи в Омской области, как и в Республике Саха (Якутия). Так в маленьком городке Алдан, где издавна действует и возводит мечеть религиозная организация ДУМАЧР, параллельно ей, каким-то образом, а главное для чего, была создана другая формальная организация, которая, со дня своего учреждения не вела никакой деятельности, за что получила несколько предупреждений со стороны местного отделения органов юстиции. Более того, о ее существовании, как выяснилось недавно, действующая мусульманская организация города Алдан даже и не подозревала. Тут, конечно при всем желании, трудно представить, что создатели этой альтернативной организации не согласовывали свои действия с руководством ДУМРФ и не получали учредительные документы, утвержденные и подписанные руководителем этой организации, которую возглавляет муфтий Равиль Гайнутдин.

Многим такие действия, на первый взгляд, могут показаться довольно странными, но, как полагают люди, осведомленные в процессах, протекающих в недрах духовных управлений и религиозной жизни российских мусульман, можно было эти тенденции и предвидеть.

Как известно, шестой съезд Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР), переименовал организацию в Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМРФ). Когда это произошло, пусть в одностороннем порядке, многие главы духовных управлений считали, что ни каких проблем с этой инициативой у других возникнуть не должно. Формальное изменение названия организации с ДУМЕР на ДУМРФ или возникновение новых, рассматривалось как внутреннее дело самих организаций, которое не должно повлиять на их взаимодействие.

Можно вспомнить того же муфтия Альбира Крганова, который сравнительно недавно тоже создал муфтият – Духовное Собрание мусульман России, претендующий на серьезный статус, и при этом, ничего экстраординарного не случилось! Просто появился еще один центр деятельности, открылось еще одно дополнительное молельное место для мусульман столицы, ну и ладно, как говорится Аллах в помощь. Или действующий самостоятельно один из крупнейших по количеству мечетей, муфтият Татарстана, как и многие другие региональные и межрегиональные муфтияты, которые работают, не вмешиваясь в дела других организаций и не проводя «экспансионистской» политики в отношении других центров.

Однако, как видно из выше приведенных фактов создания параллельных религиозных организации в регионах деятельности уже имеющихся, проблемы возникли и при чем, не малые. Они вызвали настороженность областных лидеров уже внутри самой организации ДУМРФ. Как известно, в свете этих, казалось бы, формальных на первый взгляд преобразований, ряд областных муфтиятов, почувствовав в этом грядущие радикальные изменения во взаимоотношениях со своим обновленным центром, отказались принимать предложенные им изменения в свои действующие уставные документы.

Согласно предложениям по изменению уставов региональных муфтиятов, планировалось выстраивание строгой вертикали иерархической системы, где руководство ДУМРФ берет на себя полное право назначать и смещать с должностей своих областных муфтиев, вместе со снижением планки их статуса до уровня мухтасибов. И конечно же, опасения региональных лидеров, отказавшихся от такой постановки вопроса, со стороны их центра, можно легко понять.

Общеизвестно, что в настоящее время, в силу обширных географических особенностей Российской Федерации, в стране действует целый ряд крупных межрегиональных централизованных организаций мусульман. В свою очередь, они имеют в своем составе ряд областных муфтиятов, как и отдельных местных общин.

К таким можно отнести Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) с центром в Уфе и Совет муфтиев России (СМР), основу которого составляет тот же ДУМРФ, это и ДУМАЧР, как и ряд других крупных муфтиятов в регионах или республиканских, как в Татарстане и Башкортостане. Что касается Северного Кавказа, то мусульман этого региона представляет свой «Координационный центр мусульман Северного Кавказа» (КЦМСК), созданный муфтиятами северокавказских республик.

Несомненно, что большинство мусульман, далеких от участия в тонких хитросплетениях взаимоотношений российских религиозных организаций мусульман и их функций, с трудом представляют разницу в предназначении, к примеру, такой связки, как СМР-ДУМРФ или тех же упомянутых ЦДУМ, ДСМР, ДУМАЧР, или КЦМСК, и других, коих не так уж мало.

Тут, наверное, нужно напомнить, что СМР, до его односторонне принятой реорганизации, превратившей этот Совет в очередное унитарное духовное управление, с избираемым президиумом и сохранением лишь его громкого названия, когда-то планировался как совещательный орган, состоящий из ряда крупных независимых межрегиональных религиозных организаций и их глав. Планировалось это в попытке объединить усилия духовных управлений, как равнозначных партнеров Совета, для выработки общей позиции по важнейшим вопросам и ответам на вызовы, стоящим перед мусульманами России. Но, увы, такая, казалось бы, архиважная для мусульман идея, была заживо похоронена с его неожиданной, кардинальной реорганизацией.

Хотя, конечно, у многих мусульманских лидеров, оставшихся в стороне от участия в этом действии, будучи не посвящёнными в детали происшедшего, появился вполне резонный вопрос: в чем же теперь принципиальная разница между СМР и ДУМРФ и каковы их функции? Но, как показывают результаты обсуждений, четкого и разумного ответа на этот вопрос нет.

Конечно, было бы более разумным, вместо того, чтобы «перетаскивать» друг у друга организации или создавать параллельные, было бы более продуктивным трудиться над тем, чтобы организовывались новые мусульманские организации там, где их еще нет. Это бы способствовало объединению мусульман в тех населенных пунктах или регионах, где они еще не объединены в общины. А, деятельность, направленная на разъединение и раскол уже существующих организаций, посредством создания параллельных структур, к уже существующим, не может служить созиданию и укреплению исламского единства.

Даже, если есть необходимость создания новых общин, это должно делаться с учетом уже действующих, чтобы избежать нездоровой конкуренции и дублирования их деятельности, как и необходимо соизмерять свои возможности, чтобы в дальнейшем эти общины не оставались без должного внимания со стороны централизованных религиозных организаций, с которыми они связали свою деятельность.

Хвала Аллаху, многие духовные управления, несмотря ни на что, налаживают между собой горизонтальные связи и развивают сотрудничество. Но, стабильность и взаимопонимание нарушаются там, где лидеры религиозных организаций, которым мусульмане доверили бесценный груз ответственности за дело ислама, присутствуют нездоровая конкуренция, основанная на тщеславии, гордыне и желании подавить оппонента, невзирая на общность целей, и проблем, стоящих перед мусульманами.

Возможно, если мы могли бы открыто и честно обсуждать все упомянутые и другие важные для мусульман вопросы, то не пришлось бы говорит об этом через СМИ. К сожалению, такая возможность, как мне подсказывает реальность, давно уже утеряна. Другой возможности призвать духовных лидеров к осознанию необходимости и важности сохранения дружеских связей, даже при наличии организационных различий, и их взаимодействия, а не конфронтации, я просто не нашёл.

И поэтому считаю, что осознание лидерами мусульманских организаций, в том числе и ДУМРФ, чувства личной ответственности перед Аллахом, а затем и перед мусульманами, убережет всех от никому ненужного соперничества, в свете упомянутых фактов и явится стимулом искреннего труда для возрождения ценностей ислама на бескрайних просторах нашего многонационального и многорелигиозного государства.

При ответственном подходе к реализации своих программ и задач, координации усилий, и при сохранении духа сотрудничества для претворения в жизнь принципов нашей религии, нас всех ожидает успех и признание. В противном же случае, упомянутая нездоровая конкуренция, отравляющая жизнь простых мусульман, остающихся из-за этого один на один со своими проблемами, будет только усугубляться и наносить вред всем сторонам конфликта, отвлекая их силы и энергию от созидательного труда на благо всего общества, а также ислама и мусульман!

Председатель, главный муфтий ДУМАЧР,

шейх Нафигулла Аширов