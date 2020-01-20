В Казахстане суд оставил в стране беглого казаха из Китая

Суд города Жаркент оставил в Казахстане этнического казаха Тлека Табарака, бежавшего из китайского Синьцзяна и обвиненного в «незаконном пересечении границы», несмотря на то что прокурор просил выдворить его из страны, сообщает «Азаттык».

Приговор вынесен 16 января. Судья Динара Куйкабаева признала Тлека Табарака виновным в умышленном нарушении границы и приговорила к шести месяцам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности без выдворения за пределы страны.

Прокурор просил суд приговорить беглеца к шести месяцам ограничения свободы с выдворением за пределы Казахстана сроком на пять лет, а адвокат — к трем месяцам лишения свободы без выдачи Китаю.

Суд постановил зачесть в срок наказания время содержания под стражей — с 22 октября 2019 года — из расчета день за два, так что, как пояснила судья, к моменту вступления приговора в силу срок лишения свободы подсудимого завершится.

Также Табарак должен выплатить штраф в размере 25 тысяч тенге (около $65). При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, наличие вида на жительство в Казахстане, срок действия которого не истек, а также тот факт, что его родители являются гражданами Казахстана. «Он был бы разлучен с родителями, если бы его выдворили из страны», — отметила судья.

Приговор был встречен аплодисментами и выражением благодарности судье. Адвокат Абдулла Бакберген назвал приговор «справедливым», отметив, что «Тлека в Китае ждет смерть».

Согласно обвинительному акту Тлек Табарак «незаконно» пересек казахстанско-китайскую границу через таможенный пост «Хоргос» в мае 2018 года. В декабре 2017 года он выехал в Китай, чтобы «изучить шиномонтажное дело», однако вернуться не смог, поскольку в Китае у него изъяли документы. Он прожил 5,5 месяцев у родного брата, затем, по его словам, совершил побег, потому что в КНР ему грозило заключение в лагерь.

«Я думал о явке с повинной, но меня задержали в Караганде и доставили в Жаркент», — рассказал Табарак в ходе прений. Полиция задержала его в конце октября, когда он намеревался получить гражданство Казахстана.

Мать Тлека Табарака Айса Насиханкызы говорит, что прошел год, как другой ее сын не может выехать из Синьцзяна в Казахстан. По ее словам, в Китае у него также изъяли паспорт.

Напомним, что в данный момент также продолжается процесс двух других этнических казахов из Синьцзяна — Кастера Мусахана и Мурагера Алихана. Они попросили в Казахстане политическое убежище. В КНБ РК заявили, что их передадут Китаю, однако адвокат опроверг эту информацию.