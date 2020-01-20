Ингушского активиста Тимура Озиева приговорили к 19 месяцам колонии

Ставропольский суд признал участника митинга в Магасе Тимура Озиева виновным в нападении на сотрудника Росгвардии по политическим мотивам. Озиев выйдет на свободу из колонии-поселения в конце февраля, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката активиста.

Уроженец села Кантышево, Тимур Озиев, был задержан 17 апреля 2019 года. Он находился под арестом в СИЗО Нальчика, а потом в пятигорском изоляторе. На заседании в декабре 2019 года прокурор потребовал для него полтора года колонии общего режима. Озиев утверждает, что схватился за щит росгвардейца, пытаясь предотвратить столкновение между активистами и силовиками, но судья усомнился в мирных намерениях активиста.

На заседание суда приехали сестра и брат Озиева. В последнем слове активист отметил, что признает вину лишь частично. "Я совершил это деяние без политической вражды к главе республики и без влияния авторитета кого-либо. Я приношу свои извинения потерпевшему и обещаю не повторять ошибок впредь", - сказал он.

Тем не менее суд полностью согласился с позицией обвинения. Согласно оглашенному на заседании решению, Тимур Озиев схватился за щит сотрудника Росгвардии, "испытывая политическую вражду к руководству республики" и действуя "под влиянием авторитета" организаторов митинга. Судья в течение 1 часа и 20 минут зачитывал подробные показания потерпевшего, свидетелей и экспертов. Тимур Озиев слушал приговор спокойно, скрестив руки на груди и покачиваясь.

Суд учел данные Озиеву положительные характеристики и то, что он воспитывает четверых детей. Активист приговорен к году и семи месяцам в колонии-поселении. При этом каждый день пребывания в СИЗО был засчитан за два дня в колонии-поселении.

Адвокат Озиева Руслан Хаджиев сказал, что решение об обжаловании приговора еще не принято, и что сначала ему нужно посоветоваться с Тимуром Озиевым.