Канадские мусульмане оспаривают в суде антирелигиозный закон Квебека

Национальный совет канадских мусульман (NCCM) подал в пятницу в верховном суде Канады иск против спорного закона о религиозных символах в Квебеке.

К иску также присоединились Канадская ассоциация гражданских свобод и истец Ишрак Нурель Хак.

Напомним, что специальный закон Квебека запрещает большинству государственных служащих, включая медсестер, учителей и полицейских, носить религиозную символику, такую ​​как тюрбаны, хиджабы, кресты и кипы, когда они присутствуют на работе.

Хак учится в Монреальском университете на учителя, но поскольку она носит хиджаб, она не сможет преподавать в государственной школе Квебека.

Критики утверждают, что данный закон - это лишь слегка завуалированная атака на мусульманских женщин, которые носят хиджабы, и что он заставляет людей выбирать между своей религией и работой. Закон, принятый в июне, распространяется на новых сотрудников, и, как утверждают его сторонники, гарантирует религиозный нейтралитет государства.

Верховный суд Квебека в сентябре постановил, что, хотя закон наносит вред квебекцам, носящим религиозные символы, он не может его отменить, так как тот должным образом был принят избранными представителями.

После этого была подана апелляция в суд высшей инстанции.

В Канаде необходимо запрашивать разрешение у Верховного суда Канады, что было сделано тремя сторонами в пятницу. В данном случае это считается формальностью, и дело, скорее всего, будет рассмотрено в октябре.