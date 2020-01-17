Берлинский конгресс и Женевский процесс: главное не перепутать

Запланированной на послезавтра Берлинской конференции по Ливии многие уже поспешили предречь успех, несмотря на то, что заявлено о ее проведении было только на этой неделе, а гражданская война в этой стране идет уже несколько лет.

А как иначе, если в ней согласились принять участие не только главные внутриливийские стороны конфликта - Правительство Национального Согласия Файеза Сарраджа и Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара, но и стоящие за ними иностранные державы: Турция, Россия, а за компанию и ЕС с США.

Да, хотелось бы верить в то, что на этот раз примирительная международная инициатива окажется успешной. Но увы, опыт предшествующих проектов подобного рода особого оптимизма пока не внушает.

Так, в первую очередь на ум, конечно, приходит т.н. Женевский процесс сирийского урегулирования, который происходил с большой помпой и при участии все тех же международных игроков. И закончился тем, что его куратор от ООН Стефан Мистура (на фото разводит руками) в итоге был вынужден признать, что Женевский процесс мертв.

Почему это произошло? Да потому что, пока политики и дипломаты встречались в его рамках за бесчисленными круглыми столами, военные делали свое дело. И, увы, последние это делали куда успешнее, чем первые, а именно военные одной из сторон - режима Асада, поддержанного Тегераном и Москвой. И как только они добились этих целей, они попросту забыли про этот процесс и стали его игнорировать.

У Берлинского конгресса теоретически шансов побольше. И в первую очередь это обуславливается примерной равновесностью сторон - как военной, так и политической. Мы уже много раз писали о том, что главной проблемой сирийской оппозиции, поддерживаемой все той же Турцией, была ее разрозненность и политико-правовая нелегитимность в том смысле, что она не была представлена единым органом, который позиционировал бы себя как голос всей Свободной Сирии. В Ливии схожим силам удалось и объединиться, и добиться международного признания этого объединения - Правительства Национального Согласия - легитимной властью страны. И это серьезно повышает их шансы не повторить судьбу своих сирийских коллег.

Но, конечно, в гражданской войне, то есть, там, где вопрос о власти решается прежде всего с позиций силы, любая представительность и легитимность будет бессильна, если не будет способна себя защитить. До сих пор ПНС удавалось удерживаться на плаву, а объявленное в Москве перемирие рождало надежды на то, что решение вопроса о власти из военного превратится в политическое и дипломатическое. Однако Халифа Хафтар как и Башар Асад не раз демонстрировал, что при первой же возможности начнет применять силу, если почувствует, что обладает превосходством в ней. Поэтому недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке в Ливию турецких сил для удержания ПНС представляет собой крайне важный шаг.

Как говорили персонажи вестернов, доброе слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово. Если следовать этому принципу, у Берлинского конгресса есть шанс не повторить судьбу Женевского процесса.