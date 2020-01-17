Ингушским активистам предъявлены «экстремистские» обвинения

Четверым участникам прошлогодних митингов в Магасе предъявили обвинения. Ахмеда Барахоева будут судить по ч.1.ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и руководства им), Исмаила Нальгиева, Зарифу Саутиеву и Бараха Чемурзиева – по ч.2 той же статьи (участие в экстремистском сообществе).

В ближайшие дни сотрудники правозащитного центра "Мемориал" ожидают предъявления обвинения ещё трём активистам.

Как сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на руководителя назранского «Мемориала» Тимура Акиева:

"Адвокаты обвиняемых по-разному отреагировали на обвинения. Например, адвокат Чемурзиева утверждает, что обвинение им не предъявили, а вручили, ничего не разъяснив. Но никто из защитников не ожидал, что обвинения могут быть такого рода. Получается, что любые люди, которые организуют митинги, подают заявки на их проведение, могут быть обвинены в экстремизме".

Акиев цитирует документ, в котором говорится, что обвиняемые выступали "против основ конституционного строя и безопасности государства".

"Список подозреваемых может быть расширен, – обращает внимание он. – В документах дословно сказано 'и другие лица'. Кто может попасть в их число – пока неизвестно".

"Мемориал" планирует защищать интересы активистов до конца.

"Мы будем представлять интересы Зарифы Саутиевой в суде до тех пор, пока не добьёмся логического завершения. Если понадобится – вплоть до Европейского суда по правам человека", – добавил Акиев.

Напомним, 26 марта в Магасе прошёл митинг, участники которого выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки Юнус-Бека Евкурова. На следующий день акция переросла в стычки между оппозиционерами и силовиками.