В ЮАР тяжело ранен сын знаменитого проповедника Ахмада Дидата

Южноафриканский активист и сын покойного известного мусульманского проповедника борется сейчас за свою жизнь в больнице, после того, как в него стреляли возле здания суда в городе Дурбан в среду.

Полковник полиции Тембека Мбеле рассказал, что 65-летний Юсуф Дидат - сын шейха Ахмада Дидата - был ранен выстрелом в голову, когда он шел со своей женой к семейному суду Верулам на окраине Дурбана.

Мбеле сказал, что неизвестный подозреваемый открыл огонь и пуля попала Дидату в голову. Позже он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, а злоумышленник скрылся в машине в неизвестном направлении.

«Он находится в критическом состоянии в местной больнице. Хотя его травмы остаются тяжелыми, мы по-прежнему надеемся на выздоровление Дидата», - говорится в заявлении семьи Дидата в среду поздно вечером.

Они также потребовали соблюдения конфиденциальности семьи.

Шейх Ахмед Дидат, который умер в 2005 году, был видным миссионером-мусульманином из Южной Африки, который провел несколько межрелигиозных публичных дебатов с христианами.

Он был известен во всем мире как уважаемый оратор и публицист, опубликовавший несколько широко распространенных буклетов по Исламу и христианству.

Он был основателем Международного Исламского Центра призыва, целью которого является донести и разъяснить Ислам во всем мире.

Покойный Дидат был удостоен Международной премии короля Фейсала в 1986 году за 50 лет миссионерской работы.

Его сын Юсуф - известный общественный деятель и мусульманский ученый в Дурбане. Полиция говорит, что они все еще расследуют причину стрельбы.