Эрдоган обещает преподать урок Халифе Хафтару

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция преподаст «урок» ливийскому мятежному генералу Халифе Хафтару, если его силы продолжат атаки на международно признанное правительство в Триполи.

Замечания Эрдогана прозвучали во вторник, когда Турция и Россия не смогли убедить Хафтара подписать обязательное перемирие, чтобы остановить его девятимесячную кампанию по попытке завоевать столицу Ливии.

Эта инициатива стала последней попыткой стабилизировать ситуацию в северноафриканской стране, охваченной насилием после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Файез аль-Саррадж, возглавляющий правительство в Триполи, признанное Организацией Объединенных Наций, подписал предложение о перемирии после непрямых переговоров в Москве в понедельник. Однако Хафтар покинул российскую столицу во вторник и не подписал соглашение.

Российское министерство обороны сообщило, что Хафтар положительно оценил соглашение о прекращении огня и потратил два дня на его рассмотрение. Но по словам Эрдогана, генерал Хафтар «сбежал».

«Если нападения путчиста Хафтара против народа и законного правительства Ливии продолжатся, мы никогда воздержимся от того, чтобы преподать ему урок, которого он заслуживает», - сказал Эрдоган в своем обращении к законодателям от своей партии в парламенте.

«Мы обязаны защищать наших родственников в Ливии», - сказал он.

Эрдоган заявил, что Турция имеет глубокие исторические и социальные связи с Ливией и что Хафтар уже захватил бы всю страну, если бы Анкара не вмешалась.

По его словам, Турция присоединится к Германии, Великобритании и России на воскресном саммите по Ливии в Берлине.

Также Эрдоган сказал, что этот вопрос теперь будет обсуждаться на переговорах в Берлине с участием стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, а также ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

«Мятежник Хафтар не подписал соглашение о прекращении огня. Сначала он сказал «да», но позже, к сожалению, он уехал из Москвы, он бежал из Москвы», - сказал Эрдоган. «Несмотря на это, мы считаем, что переговоры в Москве были позитивными, поскольку они показали истинное лицо мятежника Хафтара международному сообществу».

Администрация Хафтара и его войска официально не подтвердили, что их командир отклонил предложение о перемирии, но сайт, связанный с силами Хафтара, заявил, что он его не подпишет.

В последний раз Хафтар и Саррадж встречалась лично в Абу-Даби в феврале 2019 года, до того, как прервались переговоры по соглашению о разделе власти, и Хафтар перебросил свои войска на Триполи в апреле после расширения контроля над востоком и югом.

В июне Саррадж заявил агентству Reuters, что никогда больше не сядет с Хафтаром за стол переговоров.

Напомним, что конфликт в Ливии разрушил экономику страны и вызвал миграционные потоки в Европу, которые в настоящее время в значительной степени остановлены.