В Москве прошли переговоры по Ливии: Хафтар уехал, не подписав перемирие

Многочасовые переговоры в Москве, нацеленные на достижение соглашения о безоговорочном и открытом прекращении огня в Ливии, так и не смогли добиться прорыва в понедельник, но Россия выразила надежду, что противоборствующие стороны вскоре заключат соглашение о прекращении боевых действий.

Глава признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Файез аль-Саррадж подписал проект соглашения о прекращении огня, но его соперник, мятежный командир Халифа Хафтар, попросил предоставить ему больше времени для принятия решения.

Переговоры не включали встречу воюющих сторон лицом к лицу, но министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что "достигнут прогресс" и что Хафтар рассматривает документ о прекращении огня "позитивно".

«Они положительно относятся к документу и просят предоставить дополнительное время до следующего утра (вторника), чтобы принять решение», - сказал Сергей Лавров о Хафтаре и его делегации.

«Я надеюсь, что они примут положительное решение», - добавил Лавров.

Но уже во вторник восточные ливийские силы под командованием Хафтара разместили на своей официальной странице в Facebook заявление о том, что они «готовы и полны решимости» одержать победу в своей многомесячной кампании по взятию Триполи у ПНС.

Другой источник, связанный с Хафтаром, сообщил что генерал не подпишет предложение.

В итоге по словам российского МИД Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения, которое официально оформило бы предварительное перемирие.

Ливийские источники подтвердили уход Хафтара.

«В проекте [соглашения] игнорируются многие требования ливийской (национальной) армии», - цитирует Хафтара телеканал «Аль-Арабия».

Непрямые переговоры в Москве были направлены на официальное оформление хрупкого соглашения о прекращении огня, которое началось в Ливии в воскресенье. Силы Хафтара до сих пор не смогли захватить Триполи после девяти месяцев ожесточенных боев, в результате которых, по данным ООН, погибли более 280 мирных жителей и около 2000 бойцов.

Министры обороны Турции и России, которые поддерживают противоборствующие стороны в конфликте, выступали в качестве посредников в московских переговорах, но сами ПНС и Хафтара не встречались друг с другом.

«Мы отказались от любой встречи с Хафтаром», - сказал Халед аль-Мехри, глава Высшего государственного совета в Триполи ливийскому телеканалу «Аль-Ахрар».

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция работает над тем, чтобы перемирие стало постоянным.

Выступая вместе с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Анкаре, Эрдоган сказал, что в воскресенье примет участие в саммите в столице Германии Берлине, чтобы обсудить события в Ливии, вместе с Конте и президентом России Владимиром Путиным.

«Я особенно надеюсь на подписание постоянного соглашения о прекращении огня в ближайшее время», - сказал Эрдоган журналистам.

Между тем, ливийский эксперт Мустафа Фейтури сказал «Аль-Джазире», что неясно, будет ли соблюдаться временное прекращение огня.

«Самым спорным моментом является условие вывода войск Хафтара из южной части Триполи. Я не вижу, чтобы Хафтар принял это условие, потому что это просто означало бы его поражение», - сказал Фейтури.

Впрочем, в отказе Хафтара подписывать соглашение о перемирии может быть и позитивный момент — союзники Хафтара, в первую очередь в Москве, могут наконец-то понять, насколько неадекватным является этот человек.