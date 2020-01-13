В Таджикистане завели уголовное дело на проповедника Хайриддина Абдулло

В Таджикистане завели уголовное дело религозного и общественного деятеля Хайриддина Абдулло (Достакова), сообщает издание «Озоди».

Напомним, что Абдулло, который занимался профилактикой экстремизма среди мигрантов в России, теперь самого обвиняют в «призывах к экстремистской деятельности» и «организации экстремистского сообщества».

Дело заведено Генеральной прокуратурой Таджикистана. Суд санкционировал его арест.

Абдулло в последние годы проживал в России (он имеет гражданство РФ). Он прибыл в Таджикистан в конце декабря, чтобы повидать родственников. Проповедник планировал вскоре вернуться обратно, но уже по прилету в Душанбе его задержали.

Сначала в пресс-службе МВД Таджикистана заявляли, что его лишь задержали для «беседы», после «выяснения некоторых обстоятельств» его обещали отпустить. Но позднее появилась информация об уголовном деле. Что стало основанием для обвинений, точно неизвестно. Источники «Озоди», знакомые с ходом расследования, заявили, что обвинения построены на жалобах нескольких мигрантов, утверждавших, что Абдулло призывал их к экстремистской деятельности. Якобы он контактировал с неким Абу Хусейном, от которого получал инструкции.

Родственники Абдулло назвали обвинения клеветой. Как заявила его жена Парвина Илолиева, в России он активно выступал против экстремизма, из-за этого неоднократно сталкивался с угрозами со стороны радикалов и пережил несколько покушений на свою жизнь (при нападении несколько лет назад он получил ножевые ранения).

С конца декабря проповедник находится в следственном изоляторе, родственников к нему пока не пускали.