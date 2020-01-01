В Таджикистане задержали проповедника, работавшего с мигрантами

В столице Таджикистана задержали проповедника, гражданина России Хайриддина Абдулло (Достакова), известного как Домулло Хайриддин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Бахром Хамроев.

Хайриддин Абдулло постоянно проживает в России, где занимается общественной деятельностью, в частности, проводит среди трудовых мигрантов работу по профилактике присоединения к экстремистским группировкам. По словам Хамроева, он отправился в Душанбе, чтобы повидать родных и вернуться в Москву вместе с женой и детьми, которые прибыли в Таджикистан несколькими днями ранее.

Хайриддина задержали в душанбинском аэропорту по прилету из Москвы 29 декабря и увезли в управление МВД. Мужчину обещали выпустить 30 декабря, однако на вечер этого дня он все еще находился в милиции. МВД Таджикистана информацию о задержании пока не комментировало. Неизвестно, в чем подозревают или обвиняют Домулло Хайриддина.

До последнего времени Хайриддин Абдулло руководил религиозным департаментом в Федерации мигрантов СНГ, главой которой был ныне лишенный гражданства РФ и депортированный из России Каромат Шарипов, работал также в Федерации мигрантов России в Москве. Несколько раз подвергался нападениям, последнее из которых произошло в 2015 году — тогда проповедник с ножевыми ранениями оказался в больнице. Сам потерпевший предполагал, что покушение было совершено экстремистами, недовольными его проповедями, в которых он осуждал деятельность террористов, и призывал мусульман не поддаваться на их призывы.