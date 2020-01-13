Иран признал, что сбил самолет. Москва и Тегеран сели в лужу

Итак, иранский режим в итоге признал то, о чем с самого начала писал "Голос Ислама" наперекор кремлевским пропагандистам и антизападным конспирологам (https://golosislama.com/news.php?id=37859) - украинский пассажирский авиалайнер над Тегераном сбил он.

Характерно то, что решение о пуске ракеты по самолету, который вез 176 человек, включая 80 иранцев, приняв его с перепугу за американский боевой, принял офицер-недоумок из той самой банды, которая недавно лишилась своего главаря и собиралась за него мстить - т.н. КСИР. Ну что, отомстили...

Тем не менее, несмотря на действия таких недоумков, надо признать, что руководство режима, признав очевидное и принеся свои извинения пострадавшим, повело себя достойно. Чем уязвило самолюбие многих представителей своего стратегического союзника, который никогда не признает свою ответственность даже за очевидно совершенные им и даже за очевидно случайные преступления, как это было со сбитым над Донбассом малазийским авиалайнером. Опять получилось как с саудитами, вынужденными признать, что убили Хашогги - какие-то "дикари" выглядят в глазах всего мира более вменяемыми и цивилизованными, чем "оплот мирового христианства".

Тем не менее, хоть на фоне этого признания Тегерана кремлевские пропагандисты, до последнего момента с пеной у рта отрицавшие, что самолет мог сбить иранский режим, и оказались в луже репутационной, сам этот режим тоже все глубже садится в лужу, как репутационную, так и политическую.

В стране все ярче разгораются протесты, участники которых скандируют откровенно антирежимные лозунги, в том числе, осуждая его авантюры за пределами страны и призывая заниматься внутренними проблемами, а не внешними.

https://www.youtube.com/watch?v=ysmdNEvrWuo&fbclid=IwAR3DBtptqENd8QazQaKwLVPRrnhpGSGC20ci4Yk-W0baJ-qM3CyvowKjBUM

Люди повсеместно срывают портрерты новоявленного идола режима Касима Сулеймани, развешенные сейчас по всей стране.

Словом, идя на обострение в Ираке, которое предшествовало убийству американцами Сулеймани, а не последовало в ответ на него, тегеранский режим явно переоценил свои силы. Впрочем, особого выбора у него нет - чтобы отвести от себя недовольство самих же шиитов, что в Ираке, что в Иране, ему требуется постоянно сплачивать их перед внешней угрозой.

Иначе тоталитарные режимы существовать не могут.