Скончался историк крымскотатарского народа Валерий Возгрин

В ночь на 10 января в Санкт-Петербурге умер историк, профессор, автор исследований по истории крымскотатарского народа, а также делегат Курултая крымскотатарского народа II созыва (июнь 1991 – июнь 1996 года) Валерий Возгрин.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его информации, еще 7 января Возгрина госпитализировали с инсультом.

«Для нас Валерий Евгеньевич навсегда останется человеком и ученым, открывшим миру историю нашего народа и нашей родины еще в то время, когда словосочетание «Крым и крымские татары» было под запретом», – написала в Фейсбуке крымская журналистка Лиля Буджурова.

Она напомнила, что Возгрин, родившийся в Симферополе, является автором четырехтомника «История Крымскотатарского Народа», над которым он работал более 20-ти лет.

«Валерий Евгеньевич и после смерти не захотел расставаться с Крымом. Он завещал отдать половину своего праха крымской земле, другую – похоронить в Санкт-Петербурге», – написала Буджурова.

Валерий Возгрин – доктор исторических наук, профессор кафедры истории Нового и новейшего времени Санкт-Петербургского госуниверситета, директор Научно-исследовательского центра «Меншиковский институт», член Королевской датской Академии наук, автор 187 научных трудов по истории новой дипломатии, истории России, Европы, Скандинавских стран, Гренландии. Его научные труды изданы в России, Украине, Дании, Норвегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции, Италии.

Труды Валерия Возгрина долгое время были единственными доступными для русскоязычного читателя работами по истории Крыма и крымских татар, написанные не с точки зрения Российской империи, а как раз таки с позиции Крыма и его коренного народа.