"Вас, как и меня, ждет амнистия": таджикские власти дали 12 лет тюрьмы Мулло Садриддину

В Душанбе суд района Сино приговорил к 12 годам заключения Садриддина Муллоева (Мулло Садриддина) — зятя известного алима Мулло Хайдара, имам-хатиба мечети Имоми Аъзам в Кулябе. Муллоев обвинялся в преступлениях террористического и экстремистского характера, сообщает «Фергана».

Родные осужденного считают решение суда несправедливым. Хайриддин Муллоев, отец Садриддина, заявил, что их адвокат будет обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Он отметил, что его сын, уголовное дело на которого было заведено еще несколько лет назад, в начале 2019 года добровольно вернулся на родину, поверив обещаниям таджикских властей об амнистии.

«В своем последнем слове мой сын напомнил, что власти уговаривали его вернуться на родину и обещали амнистировать. Он также напомнил, что воспитывает четверых несовершеннолетних детей, но судья приговорил его к 12 годам колонии», — сказал Муллоев-старший.

Садриддин Муллоев, которого власти обвиняли в членстве в «Джамаат Таблиг»*, пять лет проживал в Турции. После его возвращения в Таджикистан в феврале прошлого года МВД подготовило видеоролик, в котором Муллоев публично раскаялся в участии в «Джамаат Таблиг» и призвал других эмигрировавших из-за уголовного преследования таджикистанцев вернуться на родину. «Вас, как и меня, ждет амнистия», — говорил он.

Однако уже 21 сентября Мулло Садриддина вызвали на беседу в Генеральную прокуратуру Таджикистана, где и задержали. Вскоре его родственники узнали, что он обвиняется в терроризме, наемничестве и организации преступного сообщества, и его дело направлено в суд.

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