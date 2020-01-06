Китай уничтожил за два года более сотни мусульманских кладбищ

Китай разрушил более 100 уйгурских кладбищ, что по словам правозащитных организаций является эскалацией кампании коммунистического режима по уничтожению культуры мусульманского меньшинства.

Сотни спутниковых изображений, проанализированных CNN, показали, что места захоронений в западной провинции Синьцзян были стерты с лица земли, а некоторые превратились в автостоянки и детские площадки.

Американская телекомпания обнаружила, что большинство кладбищ, где были похоронены многие поколения уйгуров, были уничтожены всего за последние два года.

Азиз Иса Элкун, уйгурский поэт, который покинул регион более 20 лет назад и теперь живет в Лондоне, сказал, что он «посещал» могилу своего отца через программу Google Earth в течение почти двух лет после его смерти. Но однажды обновленное спутниковое изображение показало, что кладбище было заменено полем.

«Я понятия не имел, что случилось», сказал он CNN. «Я был абсолютно в шоке».

Китай не отрицал разрушения кладбищ, и по крайней мере в одном официальном уведомлении говорилось, что одно из мест захоронения было перемещено «для удовлетворения потребностей городского планирования и содействия строительству».

Представитель Пекина сказал CNN: «Власти ... в Синьцзяне полностью уважают и гарантируют свободу всех этнических групп ... выбирать кладбища, а также методы похорон и погребения».

Софи Ричардсон, директор международной правозащитной организации Human Rights Watch по Китаю, заявила: «Власти Пекина и Урумчи, похоже, не довольствуются тем, что сегодня мучают тюркских мусульман живыми - кажется, что их враждебность к этому сообществу распространяется и на мертвых».

«Попытка оправдать уничтожение культурных ценностей на основе борьбы с терроризмом или градостроительства никого не обманывает — она лишь усиливает настоятельную необходимость независимого международного расследования грубых нарушений прав человека во всем регионе».

Война Китая с кладбищами опровергает назойливое оправдание, согласно которому якобы все репрессивные меры направлены на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Очевидно, что коммунистов волнует именно Ислам и уйгурская идентичность.

В прошлом году журналисты AFP, посетившие некоторые из разрушенных кладбищ, которые были идентифицированы по спутниковым снимкам, проанализированным Earthwise Alliance, описали обнаруженные кости, которые, по словам независимых судебно-медицинских экспертов, были человеческими останками. Другими словами, уничтожая мусульманские кладбища китайские коммунисты даже не удосужились закопать но человечески останки умерших уйгуров.