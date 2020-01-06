Ливия: десятки погибших при авиаударе по военному училищу в Триполи

В ливийской столице Триполи при авиаударе по зданию военного училища, погибли не менее 30 человек, ранены 33. Министерство здравоохранения Ливии сообщило, что погибли и пострадали, в основном, курсанты училища в возрасте от 18 до 22 лет. Удар был нанесен в субботу во время построения курсантов.

Признанное ООН Правительство национального согласия Ливии заявило, что ответственность за нападение несут сторонники мятежного командира "Ливийской национальной армией" Халифы Хафтара. Представители Хафтара отвергают эти обвинения.

Министр здравоохранения ПНС Хамид бин Умар сообщил агентству Reuters, что число убитых и раненых продолжает расти.

Министерство здравоохранения ПНС призвало доноров крови обращаться в больницы и банки крови, чтобы помочь пострадавшим.

Министерство иностранных дел ПНС призвало направить Хафтара и его помощников в Международный уголовный суд по обвинению в совершении "преступлений против человечности", добавив, что оно потребует экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения его преступлений.

Миссия ООН в Ливии заявила в пятницу, что с начала декабря в результате обстрелов и обстрелов в Триполи и вокруг него погибли по меньшей мере 11 мирных жителей и были закрыты медицинские учреждения и школы.

Ракеты и обстрелы также вынудили закрыться единственный функционирующий аэропорт Триполи в пятницу.

В понедельник Совет Безопасности ООН соберется за закрытыми дверями, чтобы обсудить ситуацию в Ливии в связи с развертыванием турецких войск в стране по просьбе ПНС.

Между тем, сам Хафтар призвал жителей страны сплотиться против турецкой интервенции, назвав свою борьбу ни много ни мало «джихадом».

«Мы принимаем вызов и объявляем джихад и призыв к оружию», - сказал Хафтар в своем телеобращении в пятницу.

Он призвал «всех ливийцев» взяться за оружие, «мужчин и женщин, солдат и гражданских лиц, чтобы защитить нашу землю и нашу честь».

По словам Хафтара, что речь идет уже не об освобождении Триполи от боевиков, а о «столкновении с колонизатором», поскольку Анкара якобы желает «восстановить контроль над Ливией», бывшей провинцией Османской империи.

Кроме того, базирующийся на востоке Ливии парламент — Палата представителей — единогласно проголосовал против соглашений между Триполи и Анкарой, заключенных в прошлом году.