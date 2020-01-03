Питерским мусульманам подбросили православные могильные кресты

Двое неизвестных в масках принесли к мусульманской организации на Васильевском острове в Санкт-Петербурге православные могильные кресты. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

Согласно ресурсу, около 8 утра 1 января в полицию позвонил мужчина по имени Шамиль и сообщил, что кресты установлены перед входом в молитвенную комнату "Культурно-просветительского центра Дагестана" по улице Беринга.

Оперативники изучают камеры видеонаблюдения на Васильевском острове. Они выяснили, что кресты были принесены примерно в 6 часов утра, после чего люди в масках быстро ушли в сторону Смоленской церкви, перепрыгнув через ограду Смоленского кладбища.

Как указано в полицейском рапорте, у молитвенной комнаты были размещены "3 православных деревянных креста, покрашенных в красный цвет; 2 деревянных православных креста, не обработанных краской; 1 православный деревянный крест, покрытый лаком".

Остается лишь догадываться, в чем смысл этого православно-могильного перфоманса.