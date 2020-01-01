Есть ли будущее у еврейского Израиля?

"Голос Ислама" часто пишет о проблемах Исламского мира, и иногда у некоторых наших читателей может сложиться мнение, что мы считаем безнадежным положение мусульман на фоне остального мира. На самом деле, нет - все познается в сравнении, причем, порой сравнивать надо не один показатель, а несколько, и тогда будет видно, что проблемы есть у всех.

Скажем, если взять ситуацию в отношениях палестинцев с Израилем, с военно-политической точки зрения может показаться, что для них она беспросветна. Ведь Израиль полностью контролирует ситуацию в военном отношении, у власти в нем правительство, отвергающее какой-либо политический компромисс, оно имеет поддержку крупнейшей мировой военной державы, а соседние мусульманские страны погрузились в пучину внутренних войн и разборок.

И все же, не все так просто. Так, мы уже писали о том, что по итогам последних выборов в Израиле возникла вполне реальная (хотя и нереализованная на данный момент) перспектива формирования коалиционного правительства с участием арабской оппозиции, ориентированных на поиск мирного решения (https://golosislama.com/news.php?id=37423). Причем, как мы объясняли, эта ситуация была не случайностью, но следствием складывающихся в Израиле новых демографических реалий, включая возрастание роли арабских и "русских" избирателей (https://golosislama.com/news.php?id=37229).

Данные, поступившие в конце прошлого года, только подтвердили эти оценки. Так, МВД Израиля опубликовал информацию о составе т.н. "алии", иначе говоря, новых израильтян, переселившихся в эту страну с 2012 года по Закону о возвращении. Как выяснилось, 86% "новых израильтян" не соответствуют каноническим критериям евреев. Больше всего "неевреев" или "неканонических евреев", как выяснилось, прибывает из постсоветских стран - лишь 1 из 25 "репатриантов" из Украины и 1 из 40 "репатриантов" из России является исключением из этого правила. Побольше "настоящих евреев" прибывает с Запада, но и там они в меньшинстве - лишь 27% среди французских и 30% американских "репатриантов".

Цифры настолько шокировали израильскую общественность, что глава МВД Арье Дари заявил, что они будут перепроверены и, возможно, еще скорректируются. Но даже в этом случае тенденция очевидна - "канонические евреи" оказываются в меньшинстве, как минимум, среди прибывающих в Израиль "новых израильтян".

В чем же суть этой проблемы? Чтобы понять это, надо в общих чертах представлять устройство Израиля как государства.

В основе своей он является государством светским и принял закон о возвращении и предоставлении гражданства Израиля исходя из расширенного, светского понимания еврейства. Согласно им, любой человек, имеющий хотя бы одного еврейского предка среди родителей, дедушек и бабушек, а равно и супруг, супруга и дети такого человека могут рассматривать Израиль как свой "национальный очаг" и имеют право на его гражданство и переселение в него.

В то же время государственной религией Израиля признан иудаизм, причем, только т.н. "ортодоксальный иудаизм", к ведению которого наряду с другими религиями и их общинами отнесены вопросы регистрации и расторжения браков, наследственные дела, захоронение на кладбищах и т.д. И вот тут возникает проблема, потому что, согласно канонам "ортодоксального иудаизма", евреем считается только тот, кто, либо рожден от матери-еврейки и при этом не переходил (по крайней мере публично и официально) в другую религию, либо тот, кто прошел официальный и сложный обряд принятия в еврейство - гиюр.

Так что, следует отметить, что само государство в Израиле не решает, кто является евреем, а кто нет - оно лишь предоставляет свое гражданство максимально широкому кругу людей, имеющих еврейское происхождение. Решают это официально признанные государством раввины, которые значительную часть из этих людей отказываются считать евреями и требуют от них для этого перехода в иудаизм, включая изучение и соблюдение его канонов, чего хотят далеко не все.

С ростом числа таких канонических неевреев или неканонических евреев в их среде растет возмущение. Как налогоплательщики и военнослужащие они требуют от государства признания их полноценными евреями. Но в том-то и дело, что при нынешнем устройстве Израиля это вопрос не государства, а раввинов, т.к. еврейство в таком понимании является не этническим, а религиозным понятием. Если государство вторгнется в этот вопрос и начнет устанавливать критерии религиозной принадлежности, оно настроит против себя уже всех раввинов и религиозных иудеев. То же произойдет в том случае, если официальным представителем иудаизма как государственной религии будут признаны не только "ортодоксальные иудеи", придерживающиеся таких жестких критериев, но и т.н. "реформисты" и "консерваторы", которые принимают в евреи почти всех желающих.

Тем не менее, по-видимому, с такими демографическими тенденциями израильскому обществу рано или поздно придется разрешать это противоречие, уже прорывающееся посредством парламентских кризисов. Нетаньяху сумел на какое-то время заморозить его, играя на противопоставлении всех, кто считает себя евреями - и религиозными, и светскими - арабам. Однако раскол его коалиции показал, что радикальные крылья религиозного и светского еврейских лагерей смотрят в разные стороны. Просто ни один из них неспособен одержать решающей победы над внутренним противником, не взяв в союзники третью силу - израильских арабов, к чему из них пока никто не готов.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе именно арабский голос может оказаться решающим в схватке двух частей еврейского общества - канонической и неканонической, религиозной и светской. Первой, чтобы сохранить свое привиллегированное положение как эксклюзивного представителя и определителя евреев пришлось бы признать Палестину. Второй - ради превращения Израиля в чисто гражданское, светское государство, пришлось бы согласиться, что оно будет не еврейско-иудейским, а общеизраильским.