Правительство Малайзии назначило специальный институт для изучения ситуации в Синьцзяне

Правительство Малайзии назначило международный институт исследовать нарушения прав человека в китайском северно-восточном регионе Синьцзян.

Министр иностранных дел Сайфуддин Абдуллах сказал, что Международному институту исламского мышления и цивилизации (ISTAC) поручено написать подробный доклад о положении уйгуров в китайской провинции Синьцзян.

«Малайзия не будет ни слепо поддерживать какие-либо сообщения, представленные китайским правительством, ни открыто критиковать Китай», - заявил Абдуллах журналистам, согласно англоязычной газете «New Straits Times», базирующейся в Малайзии.

«Мы хотим удостовериться в правдивости каждого полученного нами отчета о тамошних инцидентах», - добавил он.

Напомним, что как раз на днях группу туристов из Малайзии арестовали в Синьцзяне просто за то, что они совершили молитву в открытой мечети.

В общем, будет любопытно узнать, к чему приведет исследование данного института, а главное — какие последствия эти выводы окажут на отношения Малайзии с Китаем.