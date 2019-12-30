Афганская сборная по боулингу исключила женщин за пренебрежение к хиджабу

Афганская национальная сборная по боулингу исключила из своих рядов двух женщин за «пренебрежение к хиджабу». Об этом сообщает Khaama News со ссылкой на Афганскую федерацию боулинга.

Названы имена спортсменок – Файла Хурзад и Зохал Байят. Представители федерации утверждают, что женщины не носили хиджабы, когда находились на чемпионате в Кувейте. «По нашим правилам это основание для серьезных дисциплинарных санкций», – заявил спикер организации Сайед Ахад Сорош.

Однако Фазила Хурзад заявила, что претензии безосновательны. «Мы были в хиджабах на соревнованиях и официальных мероприятиях, – отметила она. – А как мы одеваемся в свободное время – это наше личное дело».

На фото с соревнований в Кувейте, как отмечает издание, спортсменки действительно были сняты в хиджабах.

Правозащитники поспешили назвать такое решение федерации «дискриминационным», заявив, что такая «дискриминация» может в конечном счете привести к исключению женщин из этой сферы. По их словам, такое происходит не в первый раз.

Мы же отметим, что очень глупо говорить о «дискриминации» в мире спорта, где любой спортсмен следует определенным обязанностям по контракту (если уж они не хотят следовать указанию от Всевышнего). Федерация считает, что спортсменки на выезде должны носить хиджаб, значит должны.

Напомним, что Афганистан по конституции является исламской республикой, поэтому скромное одеяние для женщин там считается чем-то само собой разумеющимся. Хотя даже глядя на фото национальной сборной по боулингу, понятно, что хиджаб там весьма условный.