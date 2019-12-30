Китай арестовал малайских туристов за молитву в уйгурской мечети

Группа малайзийских туристов была арестована за то, что молилась в уйгурской мечети в северо-западной провинции Китая Синьцзян без «лицензии», сообщает World of Buzz.

Один из членов группы поделился подробностями ареста после их безопасного возвращения в Малайзию из Синьцзяна, где мусульманское уйгурское население подвергается репрессиям со стороны китайского коммунистического режима.

«Хотя нас освободили, мы также разочарованы, поскольку нам, мусульманам, было отказано в праве молиться в мечети», - сказал лидер группы.

Инцидент начался, когда группа во время поездки встретила доступную и открытую мечеть. Они были очень довольны, так как это была «единственная мечеть, в которую мы могли войти и помолиться с миром», рассказали туристы в сообщении в Facebook.

Но как только они закончили молиться, «вооруженные силы и полиция [ждали] нас возле мечети», и на одного из смотрителей мечети «ругался» китайский офицер.

Лидер группы Хир Ариффин быстро посоветовал другому члену группы, старшему редактору малазийского национального информационного агентства BERNAMA, связаться со своими коллегами по работе.

«Скажите им, если мы не сможем связаться в течение следующих 24 часов, сообщите об этом в посольство, но не сообщайте в СМИ. SOS», - сказал Ариффин.

Вскоре лидер группы понял, что за ними следили все то время, пока он находился в Китае, а сотрудники спецслужб маскировались под «общественных уборщиков, местных жителей и владельцев магазинов».

«За нами постоянно следили», - поделился Ариффин.

Группа была вывезена из мечети в неизвестное место полицией. Они были «ошеломлены, увидев экранированные ворота и комплекс в центре такой старой деревни. Вся команда военных чиновников и полицейских ждала нашего прибытия».

Затем их держали в запертой комнате, «похожей на тюрьму», в то время как гид группы беседовал с китайскими чиновниками. Через несколько часов группа была освобождена.

«Я считаю, что единственная причина, по которой нас освободили, заключалась в том, что с нами путешествовали представители средств массовой информации, а официальные лица не хотели, чтобы освещение происходящего в Синьцзяне было известно остальному миру, особенно учитывая популярность темы уйгурского кризиса в настоящее время», - сказал Ариффин.

Лидер группы призвал других выступить по вопросу уйгуров. «Молчание не решит эту проблему. Бог позволил нам немного взглянуть на опыт уйгуров, чтобы мы могли поделиться им», - добавил он.