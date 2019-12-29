Аресты подельников Саситлинского оказались фейком ФСБ

Фейком вброшенным ФСБ оказалось имя Абу Уамра Саситлинского в роли организатора сети, собиравшей деньги для террористических организаций. Сначала выяснилось, что в уголовном деле вообще не упоминается Саситлинский, а сейчас уже арестованные по обвинению в финансировании терроризма выходят на свободу, без приговоров суда, что подтверждает и фабрикацию самого уголовного дела.

Ровно год назад, в декабре 2018, во всех СМИ прогремела новость, на основании которой было понятно, что на благотворительной деятельности Абу Умара Саситлинского окончательно решили поставить крест. Громкие заявления в телевизионных репортажах сообщали: «Группировка, финансировавшая террористов, собирала деньги якобы на рытье колодцев для жителей Африки, а также для строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Так называемые благотворительные фонды назывались "Мухаджирун" и "Сальсабиль".»

Тогда, нашей редакции Абу Умар сообщил, что эти люди если и занимались сбором средств на рытье колодцев и строительства мечетей, то точно не для его фондов.

В последствии, когда материалы дела стали просачиваться в СМИ через адвокатов арестованных, стало известно, что в самом уголовном деле нет ни слова про Абу Умара, и по всей видимости информация об арестах именно «подельников Саситлинского» это фейк, вброшенный намеренно по заказу ФСБ.

Прошел год, и вот уже сами фигуранты столь громко начинавшегося уголовного дела, выходят на свободу. Оказалось, что следователи не нашли доказательств того, что Анжелика Бабан, Салман Рамазанов, Ислам Саадаев и Саид-Хамзат Байсаров имели отношение к финансированию запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", Черемушкинский районный суд Москвы 13 декабря 2018 года арестовал шестерых из семи задержанных выходцев с Северного Кавказа, подозреваемых в сборе средств на финансирование боевиков. Были арестованы две женщины – Мадина Байсарова и Лилия Саидова, и четверо мужчин - Саид-Хамзат Байсаров, Ислам Саадаев, Ислам Мусаев и Салман Рамазанов. Еще одна подозреваемая по делу, Анжелика Бабан, была отправлена под домашний арест, так как решила сотрудничать со следствием. Однако позже по представлению прокурора, который заявил о необходимости полной изоляции Бабан, суд изменил ей меру пресечения на заключение под стражу.

Адвокаты рассказали о трех обвиняемых по делу о финансировании ИГ*

Адвокат Лилии Саидовой Сулейман Ибрагимов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвиняемыми по делу остались три человека - Байсарова, Саидова и Мусаев, но дело каждого будет направлено в суд отдельно.

Саидова не отрицает, что было два перевода на карты разных людей и что она отправила деньги по просьбе своего брата. "Эти сомнительные переводы следствие расценивает как финансирование (терроризма). И далее суд будет исследовать, так это или не так. Следствие уже завершено. Мы с делом знакомимся. Содержание под стражей Саидовой продлили до 21 февраля 2020 года», - рассказал Ибрагимов.

Он отметил, что четыре человека - Анжелика Бабан, Рамазанов, а также Саид-Хамзат Байсаров и Ислам Саадаев, в отношении которых дело прекратили, попали под преследование случайно.

«По просьбе своего мужа Лилия дала деньги в долг Саадаеву. Она говорила об этом практически с самого начала. Рамазанову она перевела 5000 рублей за поцарапанный бампер. Больше всего жалко этого парня - он из-за этих денег сидел почти год», - сказал адвокат.

Что касается Бабан, то, по словам Ибрагимова, она перевела на счёт Саидовой 37 тысяч рублей по просьбе своего мужа, находившегося в предварительном заключении.

«Сожитель ее находился под стражей и из тюрьмы давал ей указания, куда деньги переводить. Эту сумму перевели по просьбе бывшего мужа Саидовой для организации передачи в тюрьму. Бабан поясняла с первого дня, что этот перевод, как и переводы другим лицам, давал указания делать ее сожитель. Вместо того, чтобы сразу разобраться, проверить, людей держали год ни за что под стражей», - заметил Ибрагимов.

По его словам, ситуация, когда с людей, привлеченных по статьям о терроризме, сняли обвинения, а затем их освободили, редкая.

«Но их год держали, хотя в этом можно было разобраться очень быстро [...] Если они сами обратятся в суд за компенсацией морального вреда, то могут получить», - сказал адвокат.

Он рассказал, что сейчас Саидова находится в следственном изоляторе, жалоб от нее не поступает. Ранее она жаловалась на оскорбления, отметил Ибрагимов.

«Вначале ее оскорбляли, называли «террористкой». Мы написали жалобу. Нам, правда, ответили, что факты не подтвердилась. Но вскоре после этого оскорбления прекратились», - подчеркнул адвокат.

Руководитель программы «Противодействие фабрикации дел об исламском экстремизме в России» правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев отметил, что дела по «финансированию терроризма» ведутся по схожей схеме, удивительно, что есть прецедент, когда оно прекращается в отношении сразу группы людей.

«Все эти дела чаще всего строятся на факте перевода или получения перевода от какого-то одного лица, который считается главным подозреваемым. Часто никаких других доказательств, что эти люди вовлечены прямо или косвенно в террористическую деятельность, нет. Поэтому эти дела в правовом плане очень слабые по сравнению с делами, допустим, по участию в запрещенных организациях, где какие-то встречи фиксируются, записываются», - рассказал он.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда.