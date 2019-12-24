В Алжире умер главнокомандующий армией Ахмед Гайд Салах

В Алжире скончался могущественный главнокомандующий вооруженными силами генерал Ахмед Гайд Салах.

Радио правительства Алжира заявило, что он умер в понедельник утром в алжирском военном госпитале после сердечного приступа.

Ахмед Гайд Салах, 79 лет, был признан фактическим правителем Алжира с тех пор, как давний президент страны Абдельазиз Бутефлика был отстранен от должности в апреле, на фоне широкомасштабных антиправительственных демонстраций.

Он сыграл ключевую роль в проведении президентских выборов 12 декабря перед лицом жесткой оппозиции на улицах.

Гайд Салах присутствовал на инаугурации нового президента этой богатой газом страны на прошлой неделе.

Новый президент Абдельмаджид Таббоун объявил трехдневный траур.

Президент Таббоун объявил, что глава сухопутных войск генерал Саид Дженгриха займет пост исполняющего обязанности начальника штаба вооруженных сил.

Важная роль армии была подчеркнута на прошлой неделе во время инаугурации Таббоуна, в ходе которой он обнял Гайда Салаха и вручил ему орден «За заслуги», сразу после своей присяги.

«Армейская иерархия унифицирована и будет развиваться после Гайда Салаха, как это было до него», - сказал генерал в отставке, попросивший не называть его имени. «Армия Алжира представляет собой единый блок, не под влиянием одного генерала, а с консенсусом в качестве ее двигателя».

Гайд Салах родился 13 января 1940 года в восточной провинции Батна и участвовал в алжирской борьбе против французского колониального господства в период с 1 ноября 1954 года по 19 марта 1962 года.

После независимости Алжира он продолжил карьеру в алжирской армии, поднявшись до звания генерал-майора в 1993 году.

В 1994 году он был назначен командующим сухопутными войсками во время гражданской войны в Алжире.

После президентских выборов 2004 года Гайд Салах был назначен начальником штаба алжирской армии, что в Алжире равнозначно главнокомандующему.

Вскоре после того, как в этом году вспыхнули массовые протесты, телевизионная речь Гайда Салаха, призывающая президента Бутефлику уйти, привела к быстрой отставке пожилого лидера.

Затем армия поддержала серию арестов союзников Бутефлики и высокопоставленных бизнесменов в рамках антикоррупционной кампании, которая широко рассматривалась как чистка конкурентов армии в правящей системе.

Но этого было недостаточно, чтобы успокоить алжирцев, многие из которых начали призывать к отставке самого Гайда Салаха и заставить военных отойти от управления страной.