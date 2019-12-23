Снова о единстве Уммы: объединение предложили, но не те и не то

Хотим признать, что поторопились, когда обвинили прошедший на прошлой неделе саммит мусульманских стран в Куала-Лумпуре в том, что на нем даже не обсуждались прорывные инициативы по объединению Исламского мира поверх государственных границ (https://golosislama.com/news.php?id=37745).

Напомним, что такой комментарий нами был сделан исходя из предложения главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перевести расчеты между мусульманскими странами из долларов в национальные валюты, что было охарактеризовано нами как регресс по сравнению с предыдущими предложениями ввести единую валюту - Исламский динар.

Однако как выяснилось, более смелое предложение - запустить общеисламскую криптовалюту - тоже было поставлено на обсуждение. Правда, совсем не тем инициатором, которого хотели бы видеть большинство мусульман. Но обо всем по порядку.

При всей своей привлекательности, идея мусульманской криптовалюты вызывает множество вопросов - как доктринальных, так и чисто практических.

Главный доктринальный вопрос - ее дозволенность или нет во многом упирается в принципы ее эмиссии или, более точно, генерирования. Иначе говоря, от того, кто и на каких принципах будет выпускать эту валюту, будет зависеть отношение к нее потенциальных ее пользователей.

От решения вышеуказанного вопроса во многом зависят и практические аспекты - какова будет сфера применения этой криптовалюты. Ведь сама идея последней в значительной степени заточена на расчеты между самостоятельными, часто мелкими игроками, которые максимально хотят вывести свой товарно-денежный оборот из под государственного регулирования, чем и объясняется популярность биткойна и многих аналогичных криптовалют. Государственная или национальная криптовалюта в этом смысле уже во многом представляет собой противоречие самой идее криптовалюты, если же речь идет о рассчетах в таких "криптовалютах" государственных экспортеров и импортеров, то не очень понятно, чем это будет отличаться от обычных безналичных рассчетов.

В этой связи нельзя не вспомнить про суть проекта исламского динара, дирхама и фулуса, который предлагался исламскими энтузиастами-экономистами правительству ряда мусульманских стран. А она заключалась именно в том, чтобы создать валюту рассчетов между обычными мусульманами по всему миру, которая будет привязана не к тому или иному государству или межгосударственному бюрократическому объединению, а к объективной ценности. Для наличных расчетов такую объективную ценность веками обуславливали золото и серебро - отсюда и идея золотого динара и серебряного дирхама, исторически являвшихся валютой исламского мира. С безналичными, которые сегодня начинают охватывать большую часть расчетов, сложнее. И чтобы решить эту проблему предлагалось ввести e-dinar, в котором электронные расчеты привязаны к золотым депозитам в специальных хранилищах с электронной исчислительной и платежной системой.

Но была в рамках этого проекта идея, которая предвосхитила идею криптовалют, с той разницей, что в отличие от последних не была реализована... Это идея фулусов - договорных денег, в качестве которых может выступать все, что сами стороны согласятся принять в этом качестве (разумеется, кроме явно запретных ценностей). И вот этот принцип, наложенный на платформы вроде блокчейна, по большому счету соответствует как раз идее криптовалюты.

Правда, все эти прорывные идеи упирались в ключевое препятствие - отсутствие рынка, где они могли бы быть воплощены в жизнь. То есть, рынок-то такой есть - глобальный финансовый. Но так как мусульмане не выступили на нем инициаторами этой революции, хотя имели все шансы это сделать, в глобальном рынке они оказались потребителями мировых криптовалют, которые внедрили за них и вместо них. Что же касается альтернативы этому в виде "мусульманского рынка", то создание экономической и социальной инфраструктуры, где могла бы быть востребована именно исламская "криптовалюта", предполагало бы запуск таких интеграционных проектов, которые явно не в интересах ведущих политических и экономических кругов мусульманских государств.

Так что, хоть мы и вынуждены признать, что были неправы, критируя лидеров мусульманских стран за отсутствие прорывных объединительных инициатив, на самом деле, мы были недалеки от истины - даже в случае практической реализации идея "мусульманской криптоваюты" скорее всего окажется аналогом безналичных расчетов между мусульманскими государствами в валютах национальных.

Ну и обещанное - о неприятном. К сожалению, даже с подобной инициативой выступила не одна из многочисленных суннитских стран, присутствовавших на саммите, а хомейнистский Иран. И проблема тут не только в том, что любые объединительные инициативы, исходящие со стороны сектантского государства, ведущего войну против мусульманского большинства в ряде стран Ближнего Востока, не могут восприниматься всерьез.

Проблема в том, что во многих отношениях Иран, опирающийся на давнее интеллектуальное наследие персидской цивилизации (которая была шиитизирована только при Сефевидах), остается на шаг вперед суннитских стран, чьи элиты не уделяют должного внимания развитию политических наук и политического мышления.