Объединение Уммы: шаг вперед, два шага назад

"Голос Ислама" продолжает внимательно отслеживать все инициативы и проекты, нацеленные на геополитическую консолидацию Исламского мира.

Одним из них многие оптимисты авансом сочли начавшийся сегодня в Куала-Лумпуре саммит, о котором мы уже писали (https://eadaily.com/ru/news/2019/12/19/erdogan-prizval-islamskie-strany-pereyti-na-raschyoty-v-nacvalyutah). Оптимизму прибавляли, во-первых, слухи о том, что он создается в пику абсолютно бессмысленной (как и все подобные организации) говорильне под названием ОИС (Организация Исламского Сотрудничества). Во-вторых, то, что ранее премьер-министр Малайзии Мохаммад Махатхир, играющий сейчас роль принимающей стороны, заявлял, что триумвират Турции, Малайзии и Пакистана может стать локомотивом движения Исламского мира к объединению (https://golosislama.com/news.php?id=36933).

Однако это все слова, а смотреть, как известно, надо на дела, особенно, если они с ними расходятся. А ближе к делу было озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложение перейти в рассчетах между представленными на саммите странами в национальных валютах. "Переход в торговлю в национальной валюте является приоритетом Исламских стран", - заявил Эрдоган, развернув свою мысль о необходимости отвязки их экономик от доллара.

Вроде бы, надо сказать, "ма ша Аллах, какое замечательное предложение!". Ма ша Аллах, в любом случае да, а вот на счет предложения никак нельзя согласиться. Такое предложение, озвученное в таком месте и такой компании - это шаг назад, а не вперед. И вот почему.

Еще учитель и предшественник Эрдогана Неджметин Эрбакан еще в 1995 году призывал Исламский мир перейти в рассчетах не на национальную валюту, а на единый Исламский динар. Чуть позже эту же идею предлагал никто иной как сидевший сегодня рядом с Эрдоганом Махатхир. И вот, спустя 30 лет мы имеем не практическую реализацию этого объединительного проекта, а откат даже на уровне риторики к торговле в национальных валютах.

На самом же деле, никакой задачи отвязки от доллара национальные валюты в качестве валюты рассчетов не решают, пока они сами не обеспечены, т.н. золотовалютными активами, решающую часть которых составляют те же самые доллары. То есть, все эти валюты - это по сути второсортные доллары, использование которых задачи освобождения от долларовой зависимости решать не может.

Ну и само собой, ни о каком объединении Уммы при таком подходе не может идти и речи. А ведь нам есть с чем сравнивать - за то время, что лидеры мусульманских стран от обсуждения идеи единой исламской валюты снова вернулись к обсуждению (!) рассчетов в валютах национальных, в ЕС общеевропейская валюта успела внедриться во множестве стран, став основой мощной общеевропейской экономики.

Вот вам для сравнения примеры наднациональных объединений - общеевропейского, где не так много говорят, но реально объединяются, и общеисламских, где десятилетиями говорят об объединении, но в практическом смысле двигаются от него не вперед, а назад.