Турция: есть ли будущее у "Партии будущего"?

На позапрошлой неделе бывший премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства Турции Ахмет Давутоглу представил свою долгожданную «Партию будущего». Как и ожидалось, в его речи подчеркивались демократия, личные свободы, прозрачность и справедливое экономическое развитие. Это все то, что все политики во всем мире обещают защищать. При этом, как известно, все лидеры используют эти идеи в соответствии со своими предпочтениями.

Идеи, которые Давутоглу выдвинул в своей речи, были довольно либеральными. Тем не менее, в его речи не было ничего поразительного или нового, что отличало бы его от нынешнего истеблишмента. Пожалуй самым смелым шагом стало требование прав курдов, в частности право на образование на курдском языке. Это проблема, которую даже лидеры кемалистской Республиканской народной партии (РНП) не решается принять, несмотря на тесное сотрудничество с про-курдской левой Демократической партией народов (ДПН) во время последних муниципальных выборов в стране.

Наблюдатели считают, что нам еще предстоит увидеть, как риторика Давутоглу превратится в действия, в частности как он будет реагировать на какой-нибудь очередной запрет слова «Курдистан» в парламенте или удаление курдских табличек с улиц городов на юго-востоке. Такие события помогут раскрыть истинный характер «Партии будущего».

Однако в целом аналитики считают, что шансы его партии невелики. Это общее мнение, которое высказали и мы в нашем материале. Тем не менее, Джан Сельчуки, основатель фирмы «Istanbul Economy», занимающейся исследованием общественного мнения и сбором информации, считает, что в этих анализах есть существенное упущение.

В Турции критерием успеха новых партий считается получение 30-40% голосов избирателей. Именно это произошло в 2002 году в чрезвычайных обстоятельствах, и Партия справедливости и развития, благодаря способности президента Эрдогана сохранить правых в одной партии, сумела обеспечить однопартийные правительства за последние два десятилетия.

Однако новая система диктует, что для победы нужно более 50% голосов. Кроме того, предварительные союзы позволяют партиям собираться вместе, чтобы преодолеть порог в 10%. Такая система практически делает невозможной победу для одной единственной партии и вынуждает всегда искать союзников.

Поэтому, даже если партия получает, скажем, 8% голосов и ей удается занять места в парламенте, у этой партии будет место за столом. Она может использовать свои голоса для второго тура президентских выборов, в ней будет отчаянно нуждаться и победитель и участник, занявший второе место. Для новой партии это успешный результат по любым показателям.

Реалистично это именно то, к чему стремятся новые партии. Возможно, не 8%, но определенно где-то между 10-20%. Сельчуки ссылается на исследования его группы, и говорит, что согласно опросу, у оппозиционного «Республиканского альянса» (Cumhur İttifakı) есть 15-20% колеблющихся голосов. Излишне говорить, что это привлекательное поле действий для новичков.

Исходя из этой логики, по словам Сельчуки, если эта система будет функционировать, в будущем мы станем свидетелями создания новых партий. Возможно, появятся такие тематические инициативы, как например «зеленые» или феминистские инициативы для формирования политических партий с потенциалом привлечения избирателей от РНП или ДПН. Также вероятно раскол затронет и консервативную правую часть политикума, а значит консервативных партий станет больше. Эпоха партий, получавших очень большую долю голосов в Турции, закончилась.