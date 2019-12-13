Ахмет Давутоглу создает свою Партию будущего

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, который когда-то был близким союзником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, в четверг подал заявку на создание своей политической партии, которая может стать конкурентом для Эрдогана и его правящей Партии справедливости и развития, сообщает Reuters.

60-летний Давутоглу занимал пост премьер-министра с 2014 по 2016 год, прежде чем поссориться с Эрдоганом. Он подверг критике президента и экономическую политику ПСР, обвинив их в ограничении основных свобод и свободы слова.

Источник, близкий к Давутоглу, рассказал, что он обратился в министерство внутренних дел в четверг, чтобы сформировать свою новую партию, и что он официально объявит об этом на пресс-конференции в Анкаре в пятницу. По словам источника она будет называться «Партия будущего».

«Новая партия вдохнет новую жизнь в политику», - сказал источник.

В сентябре Давутоглу объявил о своем уходе из ПСР, заявив, что партия, которая доминировала в турецкой политике в течение 17 лет, больше не может решать проблемы страны и препятствует внутренним дебатам.

Его отставка состоялась через два месяца после того, как бывший вице-премьер Али Бабаджан также покинул ПСР, сославшись на глубокие разногласия. В прошлом месяце Бабаджан сказал, что Турция находится в «темном туннеле», и предупредил об опасности «единоличного правления».

Бабаджан тоже объявит о создании своей политической партии в течение нескольких недель, сообщил источник, близкий к нему.

Тем не менее, все опросы показывают, что поддержка новых партий и их лидеров находится на очень низком уровне. А это означает, что они вряд ли смогут представлять большую проблему для Эрдогана и ПСР сами по себе.

Однако после поражения на выборах мэра в Анкаре и Стамбуле в начале этого года, а также из-за экономических трудностей, которые подрывают его базу избирателей, даже небольшая потеря поддержки может ударить по политическим позициям Эрдогана.

Напомним, что после национальных выборов в прошлом году политические партии в Турции вступили в крупные соперничающие коалиции. ПСР и ее националистические союзники из Партии националистического движения получили парламентское большинство, набрав 53,7% голосов, в то время как на президентских выборах Эрдоган одержал победу в первом туре с 52,6%.

Новые выборы не запланированы до 2023 года, но оппозиционные партии заявили, что правительство может сделать выбор в пользу досрочных выборов, если оно увидит, что его поддержка сокращается после поражений на местных выборах.

«Я думаю, что оппозиционные партии довольны тем, что эти две партии сформированы, особенно потому, что это ослабит Тайипа Эрдогана на президентских выборах», - заявил агентству Reuters Озер Сенджар, глава социологического центра MetroPoll.

Сенджар сказал, что новые партии Давутоглу и Бабаджана в основном получат голоса разочарованных избирателей ПСР, а не других оппозиционных партий. Тем не менее, он сказал, что ни одна из партий скорее всего мало что внесет в турецкую политику из-за своего прошлого, связанного с ПСР и Эрдоганом.

«Здесь много неизвестных факторов», - добавил Сенджар. «Ясно одно: формирование этих двух партий ничего не добавит к РНП (Республиканской народной партии — прим. ГИ), но важно то, что они заставляют проиграть ПСР».

Отметим, что безусловно многие будут обвинять Давутоглу и Бабаджана в том, что они раскололи голоса консервативного электората, однако правда в том, что эти голоса уже расколоты. Вопрос о том, чтобы все они голосовали за ПСР уже не стоит. Вопрос лишь в том, пойдут ли разочаровавшаяся часть электората на выборы вообще или проголосует за новые партии.