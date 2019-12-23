Нарендра Моди заявил, что в спорном законе нет ничего анти-мусульманского

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей речи бросился защищать спорный закон о гражданстве, который приняло его правительство, и который считается повсеместно антимусульманским.

Моди вышел на сцену митинга в Нью-Дели в воскресенье, чтобы начать кампанию своей партии Бхаратия Джаната (БДП) по выборам в законодательное собрание столицы в феврале.

Но он быстро обратился к спорному закону и сопутствующим общенациональным протестам, в результате которых погибли уже по крайней мере 23 человек.

«Закон не затрагивает 1,3 миллиарда индийцев, и я должен заверить мусульманских граждан Индии, что этот закон ничего не изменит для них», - сказал Моди, добавив, что его правительство проводит реформы без каких-либо религиозных предубеждений.

«Мы никогда никого не спрашивали, ходят ли они в храм или мечеть, когда дело доходит до реализации схем социального обеспечения. Братья, с тех пор как этот закон был принят, некоторые политические партии распространяют слухи. Эти люди вводят общественность в заблуждение, они разжигают общественность».

«Люди, которые пытаются распространять ложь и страх, посмотрите на мою работу. Если вы видите какие-либо следы раздора в моей работе, покажите это миру», - сказал он.

Моди обвинил главную оппозиционную партию Индийский национальный конгресс в сговоре с целью «подтолкнуть не только Нью-Дели, но и другие части страны к психозу страха».

«Они пытаются использовать любую тактику, чтобы вывести меня из-под контроля», - сказал он.

Напомним, что закон о поправках к гражданству (CAA), который был принят в парламенте ранее в этом месяце, позволяет индусам, христианам и другим религиозным меньшинствам, находящимся в Индии незаконно, становиться гражданами, если они могут доказать, что их преследовали по причине их религии в Бангладеш, Пакистане и Афганистане. Эта легализация не коснется мусульман.

Критики назвали законодательство нарушением светской конституции Индии и напомнимли, что это лишь последнее усилие правительства Моди по маргинализации 200 миллионов мусульман страны.

Сам Моди защищал закон как гуманитарный жест.

Тем временем люди продолжили собираться в воскресенье возле Университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели, где впервые вспыхнули протесты. Студенты распространяют брошюры, в которых рассказывается о новом законе, и не собираются прекращать забастовку.

Протесты начались в северо-восточном штате Ассам, центре многолетнего движения против мигрантов, а затем распространились в преимущественно мусульманских университетах, а после и по всей стране.

Встревоженные растущим насилием, власти отключили интернет и мобильные службы обмена сообщениями в Нью-Дели, закрыли станции метро и аннулировали разрешения на проведение крупных демонстраций.

Ранее на прошлой неделе тысячи индийских демонстрантов сражались с полицией, которая стреляла в воздух и использовала слезоточивый газ на северо-востоке Нью-Дели. Погибли десятки людей, в том числе девять человек были убиты в субботу в северном штате Уттар-Прадеш.

Наблюдатели говорят, что эти беспорядки становятся самой большой внутренней проблемой для премьер-министра Индии Нарендры Моди с тех пор, как он пришел к власти в 2014 году.