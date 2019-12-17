В Индии продолжаются протесты против анти-мусульманского закона о гражданстве

Протесты против нового закона о гражданстве Индии распространились на несколько студенческих кампусов по всей Индии в знак солидарности со студентами двух университетов, испытавших насилие полиции в воскресенье.

Более 100 студентов получили ранения после того, как полиция штурмовала Джамия Миллия Исламия (JMI) в Нью-Дели и Мусульманский университет Алигарха (AMU), расположенный в 130 км от столицы, для разгона акций протеста. Полиция арестовала 10 человек в связи с насилием в университете JMI. По их словам среди арестованных не было ни одного студента университета.

Студенты протестовали против принятия спорного закона, который стремится дать гражданство немусульманским меньшинствам из соседних стран.

Индусы, сикхи, джайны и христиане из Пакистана, Афганистана и Бангладеш могут получить индийское гражданство в соответствии с новым законом, в отличие от мусульман.

Критики утверждают, что закон, аналогичный «мусульманскому запрету» президента США Дональда Трампа, противоречит духу светской конституции Индии. Правозащитные организации и мусульманская политическая партия оспорили закон в Верховном суде.

Новые протесты всколыхнули Индию в понедельник, после того, как шесть человек погибли на северо-востоке и до 200 получили ранения в Нью-Дели.

Сотни преимущественно мусульманских студентов в Дели, Ченнаи, Бангалоре и Лакхнау пытались штурмовать полицейский участок, швыряя камни в офицеров, спрятавшихся за стеной.

Нарендра Моди в понедельник отверг обвинения в исламофобии, сообщив, что новый закон якобы "не затрагивает ни одного гражданина Индии какой-либо религии". В то же время он обвинил "заинтересованные группы" в разжигании беспорядков.

Рахул Ганди, бывший глава оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, написал в Твиттере, что закон и общенациональный реестр граждан являются «оружием массовой поляризации, развязанным фашистами».

На прошлой неделе управление ООН по правам человека заявило, что оно обеспокоено тем, что закон "может подорвать приверженность равенству перед законом, закрепленным в конституции Индии", в то время как Вашингтон и Европейский союз также выразили обеспокоенность.

На северо-востоке, где многие местные жители выступают протия раздачи гражданства даже немусульманам, и который в последние дни был эпицентром протестов, также произошли новые демонстрации.

На востоке в Калькутте, столице Западной Бенгалии, тысячи людей приняли участие в шествии во главе с государственным премьером Маматой Банерджи, яростным противником Моди. Протестующие жгли шины на железнодорожных путях.

Принятие закона вызвало гневные сцены в обеих палатах парламента на этой неделе, а один депутат сравнил его с антиеврейским законодательством нацистов в Германии 30-х годов.

Главные министры ряда индийских штатов - Западной Бенгалии, Пенджаба, Кералы, Мадхья-Прадеша и Чхаттисгарха - заявили, что не будут применять закон.