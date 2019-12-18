Пакистан запустил массовую кампанию прививания против полиомиелита

В понедельник Пакистан начал кампанию по вакцинации против полиомиелита, так как общее число пострадавших детей выросло до 104 в текущем году, по словам официальных лиц страны.

«Пятидневная кампания вакцинации по всей стране была начата 16 декабря», - сказал Зульфикар Бабакел, представитель пакистанской программы по борьбе с полиомиелитом.

Кампания рассчитана на более чем 39 миллионов детей в возрасте до 5 лет, при этом основное внимание уделяется провинции Хайбер-Пахтунхва.

В этом году из провинции поступило не менее 75 новых случаев. Бабакел сказал, что 260 000 медицинских работников будут ходить от двери к двери, чтобы вводить вакцину детям.

В апреле кампания по вакцинации натолкнулась на неприятности, после того как в интернете распространился вирусный фейковый видеоролик, на котором было показано, как в городе Пешавар школьники заболевают после сделанной им прививки.

Некоторые родители отказываются дать разрешение на введение вакцины, опасаясь, что это может сделать их детей бесплодными или вызвать другие осложнения.

Пакистан и Афганистан - одни из немногих стран в мире, где полиомиелит все еще распространен.

В пятницу премьер-министр Имран Хан призвал родителей позаботиться о том, чтобы их детям сделали прививку от полиомиелита. Он назвал постыдным тот факт, что полиомиелит все еще существует в Пакистане.

Число случаев полиомиелита достигло максимума в 306 в 2014 году, когда началось наступление на талибов*, но с тех пор произошло резкое сокращение: по официальным данным, их число сократилось до восьми в 2017 году и 12 в следующем году.

* - запрещены в РФ