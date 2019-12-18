В Мосуле начали восстанавливать мечеть Аль-Нури

В иракском городе Мосул начаты работы по реконструкции Великой мечети Аль-Нури, частично разрушенной боевиками ИГИЛ* в 2017 году.

В апреле прошлого года ОАЭ объявили, что профинансируют проект ЮНЕСКО по восстановлению мечети и выделят сумму в 50 млн. Долларов . Мечеть Аль-Нури была построен в 12 веке и получила прозвище «горбун» из-за ее наклонного минарета.

Именно в этой мечети в 2014 году Абу Бакр Аль Багдади объявил о «халифате» ИГИЛ. Позже ИГИЛ разрушило мечеть во время тяжелых боев с иракскими силовиками.



Жители города по-прежнему борются за восстановление его прежней жизни, почти два года спустя после того как Мосул был захвачен армией Ирака.



* - запрещены в РФ