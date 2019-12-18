Миллионы мусульманских беженцев могут бежать из Индии — Имран Хан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что миллионы мусульман, проживающих в Индии, будут вынуждены покинуть страну в результате принятия нового индийского закона о гражданстве и продолжающегося комендантского часа в Кашмире. По словам Имрана Хана, ситуация в Индии близка к «кризису беженцев, который затмит другие кризисы».

Выступая во вторник на Глобальном форуме по делам беженцев в Женеве, пакистанский лидер заявил, что его страна не сможет принять больше беженцев, и призвал мир «вмешаться сейчас».

«Мы в Пакистане не просто обеспокоены тем, что будет кризис беженцев. Мы обеспокоены тем, что это может привести к конфликту, конфликту между двумя ядерными странами», - сказал Хан.

Во время выступления Хана присутствовали также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш.

По словам Хана главной целью правительства его индийского коллеги Нарендры Моди было изменение демографии региона.

«Самая важная вещь, которую мир должен понять, это то, что преследуемая цель (Моди - ГИ) состоит в том, чтобы изменить демографию Кашмира с мусульманского большинства на мусульманское меньшинство», - сказал он.

«Из нашего прошлого опыта мы знаем, что профилактика лучше лечения. Если мир начнет действовать прямо сейчас и окажет давление на правительство Индии, чтобы остановить эту незаконную деятельность, мы сможем предотвратить этот кризис».