Ингушскому активисту дали 17 месяцев колонии

Ингушского активиста Зелимхана Томова 16 декабря Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил к 17 месяцам в колонии-поселении. Об этом сообщают «Кавказ. Реалии».

Томов обвинялся по ч.1 ст.318 УК РФ в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время митингов против новой границы с Чеченской республикой в марте этого года активист бросил камень в сторону силовиков на акции в Магасе, но не попал в сотрудника Росгвардии, который от него уклонился.

"Томов выйдет на свободу уже 25 декабря, - сообщила пресс-служба. – Дело рассматривалось в особом порядке, и каждый день его заключения считался за два".

Дело рассматривал судья Мухарям Саматов. Прокурор изначально просил пятнадцать месяцев заключения, однако судья вынес решение о семнадцати.

Напомним, что Томов стал третьим осужденным по делу о протестах. Ранее первого фигуранта дела о столкновении с силовиками в Магасе Рамазана Гагиева приговорили к четырем месяцам колонии, второго, Магомеда Нальгиева, — к году и четырем месяцам колонии.