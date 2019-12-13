Нигерия упрощает визовые правила для всех стран Африки

Нигерия заявила, что начиная со следующего месяца владельцы африканских паспортов могут подавать заявления на получение визы по прибытии в страну, что должно способствовать свободному перемещению людей на континенте.

Объявление было сделано президентом Мухаммаду Бухари во время Асуанского форума по вопросам мира и устойчивого развития, который открылся в среду в Египте.

«Мы в Нигерии уже приняли стратегическое решение по устранению барьеров, препятствующих свободному передвижению наших людей на континенте, путем введения выдачи виз по приезду в Нигерию всем лицам, имеющим паспорта африканских стран, начиная с января 2020 года», - сказал Бухари.

«Кроме того, мы должны содействовать свободной торговле внутри Африки и между африканцами, особенно сейчас, когда мы заключили соглашение о зоне свободной торговли в Африке», - добавил он.

Бухари также призвал к крупным инвестициям в транспортную инфраструктуру Африки.

Напомним, что Нигерия является крупнейшей экономикой и рынком Африки с населением около 190 миллионов человек. Наряду с Бенином, это была одна из последних стран, присоединившихся к новой зоне свободной торговли в Африке в июле.

Африканские страны надеются, что их континент станет крупнейшей в мире зоной свободной торговли путем снижения торговых тарифов и барьеров для 1,2 миллиарда человек. Новый рынок должен стать активным в 2020 году.

При этом сама Нигерия в конце августа и «до дальнейшего уведомления» закрыла границы с соседними странами — которые в значительной степени зависят от экономического гиганта - чтобы блокировать провоз контрабандных продуктов, таких как бензин и рис.

Решение Нигерии облегчить получение виз для всех держателей африканских паспортов может стать еще одним шагом по превращению Нигерии в настоящую африканскую империю.