Афганистан: взорван медицинский комплекс около американской базы

Мощный взрыв, устроенный смертником, потряс строящийся медицинский объект недалеко от авиабазы ​​Баграм к северу от афганской столицы Кабула.

Хотя жертв со стороны США или коалиции не было, строящийся для местных жителей медицинский комплекс был сильно поврежден, говорится в заявлении, опубликованном в среду миссией НАТО в Афганистане. В заявлении говорится, что авиабаза США остается в безопасности.

Талибы* уже взяли на себя ответственность за нападение.

В более ранних сообщениях предполагалось, что целью может быть военный конвой США.

Доктор Сангин, врач, сказал, что больница около периметра базы была охвачена огнем. Пока не ясно, были ли люди в больнице.

Генерал Махфуз Вализада, командир полиции в северной провинции Парван, подтвердил факт нападения, но не сообщил никаких подробностей.

Сангин, который является главой провинциальной больницы, сказал, что к ним поступили пять раненых, все афганцы.

Это последнее нападение произошло спустя несколько дней после того, как вышел доклад, в котором говорится, что США вводили в заблуждение общественность в отношении афганской кампании.

США недавно возобновили переговоры с талибами в ​​надежде положить конец этим боевым действиям.

Но пока что около 13 000 американских солдат остаются в Афганистане, а талибы представляют постоянную угрозу для поддерживаемого Западом афганского правительства.

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