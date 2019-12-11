Американские чиновники лгали про войну в Афганистане - Washington Post

Американские чиновники на протяжении 18 лет скрывали правду о войне в Афганистане, делая о ней заведомо ложные заявления и утаивая четкие доказательства того, что победить в ней невозможно. Об этом пишет издание The Washington Post, опубликовавшее ранее засекреченные документы о самом длительном в истории США вооруженном конфликте.

Представленные документы это более 2000 страниц неопубликованных интервью с людьми, игравшими важную роль в войне, от генералов и дипломатов до медицинских работников и афганских чиновников. Документы подготовлены в ходе федерального проекта, посвященного изучению неудач в афганской кампании.

Более 400 интервьюеров критикуют ошибки США в этой кампании и высказывают свои жалобы и разочарования. «У нас нет фундаментального понимания Афганистана — мы не знаем, что делаем. Что мы там пытаемся сделать? У нас нет ни малейшего представления, что мы там хотим предпринять», — говорил в 2015 году генерал Дуглас Лут, бывший военный советник Джорджа Буша и Барака Обамы по стратегии США в Ираке и Афганистане. Он добавлял, что результатом этих непродуманных действий стали 2400 потерянных жизней, и обвинял в этих смертях бюрократические структуры конгресса, Пентагона и Госдепа.

Доступ к этим материалам был получен после трехлетнего разбирательства в суде в соответствии с законом о свободе информации. Будучи уверенными, что их слова никогда не будут опубликованы, американские чиновники признавали, что стратегии ведения боевых действий были ошибочными и что Вашингтон тратил огромные деньги, пытаясь сделать Афганистан «современным». В интервью отмечаются неудачи США в борьбе с афганской коррупцией, безуспешные попытки создать хорошо обученную армию и полицию и покончить с торговлей опиумом.

Согласно расчетам профессора политологии из Университета Брауна Неты Кроуфорд (Neta Crawford), с 2001 года на войну и гражданские проекты в Афганистане были потрачены около $978 млрд, не включая затраты на ЦРУ и Министерство по делам ветеранов, заботящегося о раненых, которых насчитывается 20 589 человек. «Что мы получили за этот триллион долларов? Стоило это триллиона?» — восклицал отставной сотрудник ВМФ Джеффри Эггерс (Jeffrey Eggers). «После убийства бен Ладена, — прибавлял он, — я сказал, что Усама, вероятно, смеялся в своей водяной могиле, узнав, как мы потратились в Афганистане».

Американское военное командование в Кабуле и Белый дом часто искажали статистику, чтобы создавать впечатление, будто США побеждают в войне, и закрывали глаза на коррупцию и разворовывание американской помощи. Как признал генеральный инспектор США по вопросам восстановления Афганистана Джон Сопко, собранные агентством документы свидетельствуют, что «американцев постоянно обманывали».

«Мы не вторгаемся в бедные страны, чтобы сделать их богатыми, и в авторитарные, чтобы сделать их демократическими. Мы вторгаемся в охваченные насилием страны, чтобы сделать их мирными, и в Афганистане явно провалились», — констатировал бывший спецпредставитель США по Афганистану и Пакистану Джеймс Доббинс.

The Washington Post приняла решение обнародовать эти материалы, не дожидаясь окончательного решения суда, на фоне продолжающихся переговоров администрации президента Дональда Трампа о выводе из Афганистана 13 тыс. американских военных. Консультации между США и крупнейшим антиправительственным движением «Талибан»* о прекращении боевых действий ведутся с конца 2018 года. Они прервались в сентябре после волевого решения Трампа, однако 28 ноября американский президет неожиданно прилетел в Афганистан с неанонсированным визитом и предложил возобновить переговорный процесс.

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