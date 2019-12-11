Ингушским активистам продлили аресты

Городской суд в Ессентуках продлил арест ингушской активистке Зарифе Саутиевой, обвиняемой в организации применения насилия к полицейским. Об этом сообщил в Telegram её адвокат Билан Дзугаев.

Суд продлил арест Саутиевой до 11 марта 2020 года, полностью удовлетворив ходатайство обвинения. При этом, по словам защитника, следователь не предоставил в суде доказательств того, что с предыдущего продления ареста следствие проделало хоть какую-то работу по делу.

"Мы указали суду, что следствие представило идентичное предыдущему ходатайству ходатайство о продлении, буквально слово в слово, кроме пары предложений. Материалы к ходатайству приложены на 100% идентичные предыдущим материалам. Получается за 3 месяца, на которые продлили предыдущий арест Саутиевой, следствие ничего не сделало. Ради чего продлевали?" – спрашивает Дзугаев.

По его словам, следователь принес справку, в которой указано, что "Зарифа ознакомилась с 6 сентября со 150 экспертизами", но это "конечно, не так".

Кроме того, 9 декабря Верховный суд России продлил меру пресечения Хасану Кациеву.

Содержание в СИЗО Кациеву продлили по ходатайству Генеральной прокуратуры до 23 марта 2020 года. Мужчину обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

"Так как истекли все сроки, мы заявили обоснованное ходатайство освободить его. Сослались на то, что были нарушены сроки окончания следствия, а точнее – предъявления документов для ознакомления с материалами дела. Если истекает срок предоставления документов, то задержанный подлежит немедленному освобождению", – объяснил "Кавказскому узлу" адвокат Кациева Виталий Зубенко.

Несмотря на это, Генпрокуратура попросила продлить арест. Меру пресечения Кациеву продлили во время рассмотрения другого ходатайства Генпрокуратуры: об изменении подсудности по его делу.

Прокуроры считают, что суды в Ингушетии не смогут беспристрастно рассматривать уголовные дела против участников протестов в Магасе. Верховный суд согласился с Генпрокуратурой и изменил подсудность дела Кациева, передав его в Железноводский городской суд (Ставропольский край).