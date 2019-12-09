«Исламская республика» поддержала преследования мусульман в Китае

Тегеран раскритиковал Вашингтон за вмешательство во «внутренние дела» Китая после того, как палата представителей США приняла законопроект о санкциях против китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне.

В своем заявлении в пятницу официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави вспомнил геноцид коренных американцев в Америке, порабощение афроамериканцев, расправу над мусульманами в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Палестине и Йемене, а также помилование военных преступников, заявив, что с такими позорными данными США вообще не имеют права давать комментарии об этнических группах, расах и мусульманах.

«Повторение такого наглого нарушения общепризнанных принципов международного права является просто напоминанием о том, что вмешательство во внутренние дела других стран стало принципом внешней политики США, нарушающей нормы», - сказал Мусави.

Мусави также посоветовал независимым странам «отреагировать на неоднократное нарушение норм правительством США и его необузданную односторонность».

В общем, не будем притворяться, будто такая позиция кого-то удивила. «Исламская республика» Иран давно и очень поддерживает всяческие людоедские режимы на Ближнем Востоке. Да и сама не лучше, достаточно посмотреть, что творится внутри Ирана. Так что, солидарность Тегерана с коммунистическими угнетателями мусульман вполне закономерна.