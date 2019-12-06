О катке, каточке и нашем голосе

Мыслящая часть российского общества совершенно справедливо с негодованием восприняла планы силовиков посадить на 4 года московского студента Егора Жукова (на фото) за высказывание своего мнения, как и то, что приговор в 3 года условного заключения ему был преподнесен властями как милость.

Но, к сожалению, мало кто из возмущающихся заметил другой, вынесенный вчера приговор. Крымчанин Энвер Сейтосманов был приговорен к 16 годам реального срока в принципе за то же самое, за что хотели, но не стали сажать Жукова - высказывание своих взглядов. А именно за то, что он был признан организатором ячейки объявленной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, вся деятельность которой обычно сводится к написанию, обсуждению и распространению своих книг и статей, которая разрешена в большинстве демократических стран Запада.

Конечно, тут в очередной раз просятся размышления о двойных стандартах и лицемерии, в том числе, той самой общественности, у которой есть "избранные" жертвы репрессий вроде Жукова или Голунова, а есть "неприкасаемые" вроде Сейтосманова или Абдулмумина Гаджиева. Хотя, говоря откровенно, это по вторым проезжает настоящий каток, а по первым - небольшой каточек.

Но мы не будем закреплять у мусульман чувство виктимности и безнадежности. В этом мире считаются только с сильными, это уже давно пора понять, как и то, что настоящая сила в нем отличается от того, как ее принято понимать у многих наших братьев и сестер.

Голунова оправдали тогда, как и Жукова отпустили на условное сейчас именно потому, что за ними стояла реальная сила. И это не только тысячи людей, которые выходили за них на улицы - мы, мусульмане, могли бы собрать не меньше. Это готовая к мобилизации в любой момент сеть правозащитных организаций, СМИ, блогеров, сборщиков пожертвований и т.д.

У мусульманского общества в России есть лишь малая толика того, что есть у тех, кого принято называть "либералами". Да, во многом потому, что с зачатками организации исламского гражданского общества расправились раньше и жестче, чем с ними. Мы об этом говорили не раз (https://golosislama.com/news.php?id=31080). Но также надо понять, что вечно оправдываться этим у нас не получится. Мало кого волнует чужое горе, и в этом мире твои проблемы это твои проблемы, и слышать о них будут, как и будут их обсуждать, если у тебя будет свой голос, достаточно громкий для того, чтобы его услышали.

Есть ли у исламского гражданского общества в России свой голос? Существующий в эмиграции, периодически блокируемый в России "Голос Ислама" и еще несколько региональных сайтов, балансирующих на грани закрытия или запрета, пока явно не обладают возможностями быть тем громким голосом мусульман, который услышат. Но насколько он будет громким - это уже зависит во многом от запроса на это у самих мусульман, в том числе, располагающих возможностями этому содействовать.