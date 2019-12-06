Хиджабу в чешских институтах - быть: ВС ЧР

Верховный суд Чешской Республики сегодня признал неконституционным запрет на ношение в государственных ВУЗах страны мусульманских платков. В решении говорится о том, что ВУЗы должны уважать религиозный плюрализм, а ношение платков не является нарушением общественного порядка.

Решение было принято по делу бывшей студентки медицинского института Айян Джамал Ахмеднур, которая была вынуждена покинуть его из-за того, что руководство ВУЗа запретило ей и другим студенткам ношение платка. При этом иск Айян Джамал Ахмеднур был отклонен в двух предыдущих инстанциях, но в итоге она одержала победу в высшей судебной инстанции страны.

Надо отметить, что в целом чешское общество не на стороне студенток-мусульманок и особой дружелюбностью к мусульманам не отличается. Однако так как Чехия является членом ЕС, а в Верховном суде доминируют юристы, разделяющие европейские представления о правах человека, в итоге восторжествовали принципы правового государства.

При этом далеко не все страны ЕС могут похвастаться такой толерантностью. Например, во Франции, где гораздо больше мусульман, чем в Чехии, и они живут там уже несколько поколений, хиджаб до сих пор запрещен в школах и институтах. Попытки запретить или ограничить хиджаб исламофобы предпринимают и в других странах, но пока их успехи ограничиваются только запретом на ношение никаба и бурки, либо на ношение хиджаба в младших классах.

(На фото - мусульманская студентка и директор ВУЗа, вынудившая ее уйти, с букетом цветов от своих сторонников)