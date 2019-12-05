"Мудрое правление" Асада и немудрая политика ОАЭ

Парадокс, но успехи, которые демонстрируют ОАЭ во внутреннем развитии, в частности, своего технологического сектора, прямо пропорциональны одиозным шагам в их внешней политике. И может показаться, что одно в данном случае дополняет другое или следует из него, но это не так, и ниже мы объясним почему.

Но для начала о поводе для самих этих размышлений.

Выступая в Дамаске во время празднования 48-й годовщины создания ОАЭ, Абдуль-Хаким аль-Наими, официальный представитель этой страны при режиме Асада охарактеризовал политику последнего как "мудрое правление", которое обеспечит безопасность по всей Сирии.

"Мудрое правление" Асада, видимо, заключается в том, что в результате него возглавляемая им страна превратилась в руины, свыше 600 000 человек убиты, миллионы ранены и искалечены, еще миллионы покинули страну, а она сама сейчас фактически разделена между иностранными державами и их коалициями, марионеткой одной из которых и является Асад.

Пожелал бы Абдуль-Хаким аль-Наими такого "мудрого правления" своей стране? Вопрос, кажется, риторический. Так почему же тогда действия правителей ОАЭ заставляют все чаще задавать такие вопросы?

Сами они, как и их адвокаты, говорят о том, что для того, чтобы ОАЭ процветали, необходимо бороться с "ихванами"* или "политическим исламом", которые могут поставить их процветание под угрозу, любыми методами и везде. И тут все средства будут хороши - и не только Асад или Хафтар, противостоящие "ихванам" в мусульманских странах, но и Израль, который противостоит "ихванам" палестинским, или Греция, которая противостоит "ихванам" турецким.

Но ведь так было далеко не всегда. Такой, одиозной политике ОАЭ всего несколько лет. А до этого в самой Сирии они поддерживали отнюдь не "мудрого правителя" Асада, а ряд повстанческих группировок под зонтиком Сирийской Свободной Армии, активно развивали отношения с Турцией, которую сейчас пытаются демонизировать всеми способами, и тесно сотрудничали с соседним Катаром, на который ополчились в последние годы.

И произошел этот разворот после "исторического визита" Трампа с его зятем Кушнером и дочкой Иванкой на Ближний Восток, во время которого от правителей Саудовской Аравии и ОАЭ то ли его потребовали, то ли обещали за него что-то.

Но что в сухом остатке и те, и другие получили от политики вражды с соседними мусульманскими странами и широкими массами мусульман и дружбы с тиранами? Возросла ли таким образом их безопасность или снизилась? Ведь фундамент для успехов в развитии часто создается десятилетиями, и ОАЭ с КСА сейчас всего лишь пожинают плоды своих усилий на протяжении длительного периода, а отнюдь не только последнего времени.

И напротив, именно такая внешняя политика и ставка на одиозные фигуры может их рано или поздно обнулить. Даже не из-за нового подъема "политического ислама", который может произойти на очередном повороте истории. А банально из-за того, что та внешняя политика, которую ведут лидеры ОАЭ и КСА даже не прагматична - это именно тот партийный фанатизм, носителями которого они пытаются представить "ихванов", но который в одержимости борьбой с ними сами демонстрируют в самом одиозном виде.

* - запрещены в РФ