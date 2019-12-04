Ударят ли санкциями за уйгуров? И за чеченца...

Сегодня Конгресс США почти единогласно (при одном голосе против) принял исторический Уйгурский акт, предусматривающий введение санкций против всех должностных лиц коммунистического Китая, причастных к политике подавления уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане, более известном как Синцзянь-Уйгурский Автономный Район (СУАР).

Данный документ обязывает Белый дом регулярно отчитываться перед Конгрессом США о положении уйгуров, проблема которых таким образом становится одним из официальных приоритетов американской внешней политики.

Несмотря на свое узконациональное название, Уйгурский акт также распространяется на другие национальные и религиозные меньшинства, подвергающиеся угнетению в КНР, положение которых должно быть взято под контроль властями США.

Понятно, что предпринимая такие меры против Китая под удобным гуманитарным предлогом, американцы решают в первую очередь свои геополитические и, что не менее важно, геоэкономические задачи в рамках соперничества двух реальных (и единственных) мировых сверхдержав. Тем не менее, весьма показательно и свидетельствует о реальном положении Исламского мира (включая и те страны, чьи лидеры регулярно призывают это положение изменить...), что подобный закон о превращении защиты мусульманских меньшинств в Китае в приоритет своей внешней политики принят не в нем, а в США...

Еще одна новость схожего плана - это прорыв в расследовании убийства в Германии чеченского беженца Зелимхана Хангошвили, которое, как мы и предположили, может стать немецким аналогом дела Скрипаля (https://golosislama.com/news.php?id=37079). Расследование дела взяла на себя Генеральная прокуратура Германии, что означает признание того, что в убийстве замешаны иностранные спецслужбы и оно представляет угрозу национальной безопасности страны, а не является обычным криминалом.

Утечки о ходе расследования, сделанные в немецких и оппозиционных русскоязычных СМИ, уже не оставляют сомнений в том, что факт организации этого убийства российскими спецслужбами установлен. Сегодня уже появилась неофициальная информация о том, что Германия в этой связи собирается выслать двух российских дипломатов.

Чекистов таким образом можно поздравить с очередным "успехом" во внешней политике - в стране, куда должен пойти стратегически важный для нее "Северный поток"...