В Казахстане чиновников будут увольнять за коррупцию подчиненных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который устанавливает персональную ответственность чиновников за коррупционные преступления их подчиненных. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно новому закону руководители государственных органов должны уходить в отставку в течение 10 дней после того, как вступил в силу приговор суда в отношении их подчиненных или уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Об этом писал Tengrinews.kz.

Утвержденное требование уходить в отставку распространяется на министров, их заместителей, руководителей областей, их заместителей, глав районов Казахстана и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Примечательно, что закон, судя по всему, не распространяется на самого главного чиновника в стране — президента. В самом деле, если министр должен быть уволен за коррупцию его подчиненных, то почему президент не должен быть уволен за коррупцию министра?

Напомним, что по итогам прошлого года Казахстан занял 124-е место в рейтинге восприятия коррупции, подготовленном организацией Transparency International.