В Афганистане освободили активистов, раскрывших педофильскую сеть

В Афганистане сотрудники службы безопасности освободили двух правозащитников, задержанных спецслужбами после того, как они разоблачили предполагаемую сеть педофилов, действующую в школах страны.

Напомним, что Муса Махмуди, социальный работник по делам молодежи, в начале месяца сообщил британской газете The Guardian о том как учителя и местные чиновники были вовлечены в сексуальное насилие над сотнями мальчиков в провинции Логар, что вызвало негодование по всей стране.

Махмуди и активист Эсанулла Хамиди были позже задержаны Национальной службой безопасности (НБС), когда они встречались с послом Европейского Союза в столице страны Кабуле на прошлой неделе.

«Сейчас они находятся в Кабуле и воссоединены с членами своих семей. Для их передвижения нет никаких ограничений», - сказал Наим Назари, заместитель главы Независимой комиссии по правам человека Афганистана, агентству AFP.

По сообщениям Guardian, по меньшей мере, 546 мальчиков из шести школ подверглись жестокому обращению.

Газета сообщила, что некоторые из жертв были убиты, добавив, что правозащитники обнаружили более 100 видеороликов с кадрами сексуального насилия.

Власти не подтвердили обвинения.

Оба правозащитника были выпущены в среду, лишь спустя день после того, как НБС опубликовала видео, на котором Махмуди просит убрать его показания. Это вызвало резкое осуждение в сторону спецслужбы, даже из уст афганского президента Ашрафа Гани и американского посланника Кабуле. Спецслужбу обвинили в том, что она в своей работе использует «тактику советского стиля».

Международная правозащитная организация Amnesty International также призвала к немедленному освобождению активистов и предупредила, что Махмуди получал смертельные угрозы от людей, которые обвинили его в «порочении народа Логара».